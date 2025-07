En playas de Cartagena alcaldía evitó presunto cobro excesivo por alquiler de jet ski

En video quedó registrada una situación de presunto cobro excesivo en las playas de Cartagena, donde debió intervenir un funcionario de la alcaldía para evitar una posible estafa.

El caso involucra a una turista que había arrendado una moto acuática en Bocagrande y al parecer, luego de utilizarla un sujeto intentaba cobrarle más dinero por haber tenido un “incidente” con el vehículo. Tras conocer lo sucedido, Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad, solicitó al comerciante devolver 120 mil pesos.

“Eso no cuesta eso por qué vas a cobrar por eso, la gente se voltea en un jet ski. Como yo me llegué a enterar que alguno de ustedes está cobrando lo que no es, se van de la playa”, destacó el integrante del gabinete.

Al final la plata fue retornada, no sin antes advertir, que podría haber consecuencias de ser sorprendidos nuevamente.