Empleo, desarrollo local y tecnologías: temas prioritarios en instalación del Foro de la OCDE

Este miércoles 9 de julio se cumple el segundo día del Foro Mundial de Desarrollo Local de la OCDE, que se realiza en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. En esta oportunidad se llevará a cabo la instalación del evento que contiene una agenda copada de temas importantes como el empleo, el desarrollo local y el uso de nuevas tecnologías.

En Caracol Radio le contamos la agenda para este miércoles y también los diferentes panelistas que discutirán temas relevantes sobre el desarrollo económico a nivel mundial.

AGENDA

08:15 - 09:30

BIENVENIDA

Antonio Sanguino Páez, ministro de Trabajo de Colombia.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, Colombia.

Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary - General, OECD.

Natalia Irene Molina Posso, directora General del Departamento Nacional de Planeación.

Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.

09:30 - 10:00

Preparando el terreno: La próxima era del empleo y el desarrollo local

Lamia Kamal-Chaoui, Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities, OECD.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, Colombia.

11:00 - 11:30

Plenaria 1: La ola verde: oportunidades para los trabajadores y las empresas de las comunidades costeras y portuarias.

Manuel Fernández Ariza, Presidente Ejecutivo, Cámara de Comercio de Barranquilla.

Nathan Ohle, President and CEO, International Economic Development Council.

Alberto Cappato, Vice President AIVP, Porto Antico di Genova - AIVP Association Internationale Villes et Ports

et Ports

Denis Leamy, Chief Executive, Cork Education and Training Board, Ireland.

Jessyn Farrell, Deputy Mayor, City of Seattle.

Alicia Montalvo, Manager of climate action and positive biodiversity, CAF.

Juan Manuel Rojas, CEO, Promigas.

11:30 - 12:15

Conversación sobre «Construir mercados laborales más inclusivos: de las bases a las multinacionales»

Carlos Fernando Galán Pachón, Alcalde Mayor de Bogotá, Alcaldía de Bogotá

Moderator

Ambassador Luis Fernando Medina Sierra, Permanent Representative of Colombia to the OECD,

Permanent Delegation of Colombia to the OECD

Karen Maguire, Head of Division, LEED Programme, OECD

Ana Aljure, Gerente de Ciudad, Alcaldía de Barranquilla

Mireia Villar Forner, Resident Coordinator, United Nations, Colombia

Marco Dini, Oficial de Asuntos Económicos, CEPAL

14:00 - 15:30

Taller temático 4: De la noche al amanecer: cultura y economía nocturna

Moderator Ekaterina Travkina, Coordinator - Culture, Creative Industries and Global Events, OECD.

Nicolás Sebastián Chain -, Coordinación Instituto de Turismo de Mercociudades / Dirección de Turismo de Tandil - Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Municipalidad de Tandi.

Angelo Cianci Díaz, Secretario de Control Urbano y Espacio Publico, Alcaldía de Barranquilla

Émilie Chabot, Director of Development and Programming, Partenariat du Quartier des spectacles

María del Pilar López Uribe, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Desarrollo.

Económico

Lutz Leichsenring, Co-Founder, VibeLab BV

Taller temático 3: Marca y marketing de destino: contar su historia en el escenario mundial

Moderator | Anna Rubin, Manager of the Local Development Forum, OECD

Mercedes Dorado Bojorquez, Directora General, Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

Jimmy Porras Barrantes, Gerente de Innovación y Sostenibilidad, CoopeTarrazú.

Akihiko Yamada, Resident Representative, JICA Colombia.

Jessica Radford, Acting CEO, Brand Tasmania.

Juan Pablo Remolina Pulido, Director ejecutivo, Prosantander.

Taller temático 2: empleos de calidad, asistencia de calidad: construir una economía de la asistencia que funcione para todos

Moderator | Amal Chevreau, Head of the Social Economy and Innovation Unit, OECD

Natalia Moreno Salamanca, Directora de Cuidado, Ministerio de Igualdad y Equidad, Colombia Speaker | Natalia Julieta Fenizi, Secretaria de Género, Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Ximena Torres, Responsable País para Colombia, Fundación Avina.

Francisco Centeno, Director Internacional, GRUPO ILUNION.

Kathia Brenes, Profesional Especialista, Instituto Nacional de las Mujeres - Gobierno de Costa Rica.

Ramiro López-Ghio, Representante, Banco Interamericano de Desarrollo - BID.

Taller temático 1: Cambios tecnológicos, aumento de las competencias: las repercusiones de la IA: preparación para los empleos del mañana

Lukas Kleine-Rueschkamp, Head of the Local Employment and Skills Unit, OECD

Irma Soraya, IBM

Kim Osborne, Executive Secretary for Integral Development, Organization of American States (OAS)

Paola Amar Sepulveda, Secretaría Distrital de Educación, Alcaldía Distrital de Barranquilla Speaker | Loreto Aravena Mori, Jefa de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas, Centro Nacional de

Inteligencia Artificial

Fabian Hernandez Ramirez, CEO, Telefónica.

16:00 - 17:30

Plenaria 2: Aprovechar los acontecimientos culturales, empresariales y deportivos mundiales para el desarrollo local

Moderator | Sérgio Guerreiro, Senior Director, Strategy & Knowledge Management, Turismo de Portugal

Claudio Orrego, Gobernador, Governor of the Santiago de Chile Metropolitan Region

Kim Osborne, Executive Secretary for Integral Development, Organization of American States (OAS)

María Camila Uribe, Coordinator of the IDB Cities Network, Inter-American Development Bank (IDB)

Juan Jaramillo, Director, Carnaval de Barranquilla

Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, Gobernador, Gobernación del Atlántico

17:30 - 18:00

Masterclass

Keynote Speech | Andres Rodriguez Pose, Princess of Asturias Chair and Professor of Economic Geography at the London School of Economics (LSE), London School of Economics and Political Science