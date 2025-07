Centro de Desarrollo Comunitario en Bogotá está sin luz hace 2 meses: Distrito confirma arreglo

Bogotá D.C

Desde hace dos meses el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) del barrio La Victoria en la localidad de San Cristóbal está sin energía por la caída de un árbol que afectó la red eléctrica del lugar. Esto ha afectado el desarrollo de actividades que ahí se ofrecen como talleres de confección de costuras, talleres de inglés y de excel básico entre otros.

Esta falla eléctrica también ha afectado totalmente los servicios del CADE La Victoria, tres jardines públicos, la Biblioteca Pública La Victoria y una sede del IDIPRON.

Servicios y comunidad afectada

“Lamentablemente no están con esa atención porque llevan dos meses que no les está prestando el servicio por motivos de luz. Los servicios que se encuentran ahí en ese centro no están funcionando. Los jardines infantiles se han abastecido de luz, hay como decir residencial que a veces les suministran los residentes del sector”, indicó un ciudadano.

La Secretaría de Integración Social confirmó que en la madrugada del pasado sábado 10 de mayo se presentó un fuerte vendaval que ocasionó la caída de un poste de energía que dejó sin luz al CDC y a las entidades aledañas.

Caracol Radio conoció los correos que ha enviado Integración Social a ENEL Codensa pidiendo con urgencia la reconexión del servicio.

“Solicitamos con urgencia las gestiones para que el proveedor de servicios públicos ENEL CODENSA haga presencia en el lugar así como el acompañamiento de técnicos eléctricos para revisar los daños y evitar mayores riesgos”, se lee en el correo.

Ese mismo día, técnicos de Enel visitaron el predio e informaron que Integración Social es la entidad encargada de arreglar esta falla ya que ocurrió en una red interna, no en una red de distribución de la empresa de energía. Por lo que brindaron algunas alternativas:

Solucionar desde Secretaría, instalando el poste y todo el cableado de red, para que luego se solicite a Codensa habilitar las cañuelas y cerrar el circuito para su funcionamiento. Que la Secretaría contrate un tercero para que realice los trabajos necesarios. Solicitar a ENEL Codensa la solución de la novedad, por medio de un “Bolen de pago” que se debe realizar en la página web, aportando los documentos y requisitos que se solicitan para el caso y el tiempo aproximado de solución sería de 15 días aproximadamente.

Sin embargo, desde la Subdirección Local de San Cristóbal se ha pedido a Integración Social en reiteradas ocasiones un informe con los avances de los arreglos para restablecer el servicio.

Finalmente, el pasado 19 de mayo la Secretaría respondió mediante un correo a la Subdirección Local que se logró restablecer el transformador de la piscina y que Enel envió la cotización para adelantar los trabajos por más de $80 millones de pesos.

Sin embargo, la empresa de energía debe enviar una oferta económica de trabajo firmada, para que desde la Secretaría se haga el respectivo trámite.

“Los recursos se tienen y esperamos que entre hoy y mañana llegue la oferta de ENEL y así aprobar y tramitar el CDP respectivo. Desde ese momento se estima que en dos semanas se programe y ejecute la maniobra por parte de ENEL”, se lee en correo enviado.

¿Qué responde Enel?

Caracol Radio se comunicó con Enel e indicaron que la energización del CDC se completará esta semana de julio, que tienen todos los materiales, cables y postes para realizar. Argumentan que este proceso ha tomado tiempo porque se piden requisitos públicos.