Suspenden adjudicación de contrato de intercambio vial de Mayorca por indagación de la PGN

Envigado, Antioquia

Ante un requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, quien indaga presuntas irregularidades al momento de adjudicar un contrato de 53 mil millones para el intercambio vial de Mayorca, en Envigado, la Empresa de vivienda, desarrollo urbano y rural de Enviado DESur y la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Envigado suspendieron temporalmente el proceso de contratación para la construcción del intercambio vial a desnivel en la Avenida Las Vegas con calle 50 sur.

La suspensión del proceso con número DESur-IA-168-2025 responde a la solicitud de información adicional formulada por el ente de control, que busca verificar el cumplimiento de principios constitucionales y legales en el proceso de selección contractual.

Según el acta firmada por la gerente encargada de DESur, Wendy Mejía Velásquez, la decisión se toma “para analizar, validar y dar respuesta adecuada a los requerimientos planteados” y se mantendrá hasta tanto la Procuraduría emita una comunicación formal que permita continuar el trámite.

El proceso había recibido dos propuestas por parte de los oferentes: Consorcio Mayorca Conecta y Consorcio Intervengas MICC, las cuales se encontraban en etapa de evaluación preliminar. La fecha inicial para publicar la evaluación era el 2 de julio.

Los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría indaga si la Alcaldía de Envigado habría omitido los requerimientos de la Ley 80 de 1993, que regula los procesos de contratación, a través de un contrato interadministrativo.

“En consecuencia, tenemos que las obligaciones que deben ser cumplidas a través de un contrato estatal, no pueden ser suplidas mediante un convenio interadministrativo, motivo por el cual no hay lugar a que el objeto de la contratación en el presente caso se desprenda de la ejecución de un convenio interadministrativo celebrado por las partes, pues como lo ha advertido la jurisprudencia y los conceptos arriba descritos, no es de recibo pretermitirla aplicación de la ley de contratación estatal, ni la aplicación de los documentos tipo, máxime que, como se advirtió, el giro ordinario de las actividades de la entidad contratante no se enmarcan dentro del objeto contractual a contratar.

Suspensión del proceso

Durante la suspensión, no se adelantará ninguna actuación relacionada con el proceso, incluyendo evaluación de ofertas, publicación de informes o expedición de actos administrativos.

La construcción del intercambio vial a desnivel está contemplada en el convenio interadministrativo ENV-09-09-1418-24 y es considerada una obra clave para mejorar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. La decisión fue publicada en la plataforma SECOP II y se notificará a los proponentes para garantizar la transparencia del procedimiento.