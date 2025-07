¿Por qué hay problemas de energía en Tocancipá y otros sectores de Cundinamarca? Alcalde explica

Los problemas de luz en varios sectores de municipios de Cundinamarca están generando preocupación. El pasado jueves, 3 de julio, los habitantes de Tocancipá salieron a las calles a protestar, pues señalaban que estos problemas de luz estarían ya afectando sus alimentos y electrodomésticos.

En el Congreso de Andesco 2025, Enel Codensa se comprometió a mejorar el servicio en los municipios y explicaron que estas fallas están relacionadas con el cambio climático, las lluvias intensas y los derrumbes.

En diálogo con Alfonso Ospina, el alcalde de Tocancipá y personaje de la semana, se refirió a esta problemática.

¿Por qué hay problemas de energía en Tocancipá?

Según indicó Walfrando Forero, alcalde de Tocancipá, durante las épocas invernales siempre se han presentado problemas con la energía, especialmente en las zonas rurales en las que todavía no ha llegado Enel para mejorar la infraestructura.

Además, indicó que, de acuerdo con información que le entregaron de planeación, Enel ya radicó 5 proyectos para hacer adecuaciones y cambios en transformadores en varios sectores del municipio.

“Nosotros llegamos a un acuerdo con Enel para subterránizar todo lo que es la carrera cuarta. Este es un compromiso que viene del año 2019 de mi anterior administración y, en compensación, nosotros estamos muy prestos a dar esos permisos lo más rápido posible para que la empresa haga las inversiones correspondientes”, explicó Forero.

¿Se ha hecho alguna mesa de trabajo específica para tener un mejor servicio a futuro?

Según explica Forero, la Alcaldía ha convocado 8 mesas de trabajo para todos los proyectos, incluyendo los que buscan la ampliación de la red principal de energía que viene de la zona norte y el proyecto de construir una subestación en la Gran Sabana.

“Están pidiéndole a la Corporación Autónoma que le dé permiso ambiental, también nosotros estamos haciendo acompañamiento junto a la ANI para que les den el permiso y así poder tener esa infraestructura nueva que se necesita para el desarrollo de la ciudad”, indicó.

Además, sobre la posibilidad de cambios en el POT, el alcalde aseguró que no hay ninguna solicitud actualmente para cambiar el metro cuadrado. “Hasta que no se solucione todo el tema de malla vial, del alcantarillado y los problemas por servicio de energía y gas, no podemos ir a ser irresponsables de solicitar un metro cuadrado más en Tocancipa, porque eso se dejó claro en nuestro plan de desarrollo”, advirtió Forero.