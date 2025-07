Centro Democrático cuestiona relaciones del gobierno con Estados Unidos: “no representa al pueblo”

JUSTICIA

Como un grave daño a la relación bilateral calificó el partido Centro Democrático al llamado a consultas que hizo el gobierno de los Estados Unidos al encargado de negocios en Colombia, John McNamara.

“La decisión del Gobierno de Estados Unidos de llamar a consultas a su Embajador es un claro indicio de la seria preocupación ante el deterioro de los canales diplomáticos. Instamos al gobierno del presidente Gustavo Petro a tramitar cualquier diferencia por las vías institucionales y con respeto, evitando insultos y provocaciones públicas”, indicaron desde el CD.

Asimismo, el partido respaldó a los congresistas estadounidenses que fueron vinculados por el presidente Petro de estar en una “conspiración” con el excanciller Álvaro Leyva.

“Rechazamos enfáticamente los ataques y descalificaciones contra el Secretario de Estado Marco Rubio y los Congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes han sido amigos y aliados del pueblo colombiano”, dijo en un comunicado el Centro Democrático.

Aseguran que la relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental para el desarrollo económico, la seguridad, la inversión y la cooperación.

“Consideramos que estas acciones públicas no representan los intereses del pueblo colombiano y deterioran una relación estratégica y beneficiosa para ambos países”, indicó el CD.

¿Qué es el llamado a consultas a un representante diplomático?

El llamado a consultas es un mecanismo diplomático usado generalmente para demostrar el descontento de un gobierno hacia otro paísm, lugar donde ejerce la representación el funcionario sobre el que se efectua este mecanismo.

“Un llamado a consultas es un procedimiento diplomático que normalmente tiene que ver con una muestra de insatisfacción o es una forma de protesta de un país frente a otro en su relación bilateral”, explica Juan Nicolás Garzón , profesor de la facultad de estudios jurídicos, políticos e internacionales de la Universidad de La Sabana.

Este paso no es equiparable, ni significa una ruptura en la relación de los dos países involucrados, pero sí se usa para demostrar la existencia de un conflicto entre las dos naciones y un posible riesgo para su vínculo.

“Este procedimiento diplomático normalmente se entiende como temporal. De manera que, cuando la situación vuelva a la normalidad, lo usual es que ese representante acreditado en un país extranjero retorne allí”, asegura Garzón.

Es importante resaltar que Estados Unidos no cuenta con un embajador en firme en Colombia desde junio de 2022, con el inicio del gobierno de Joe Biden y coincidiendo con la posesión del presidente Gustavo Petro. Lo que ha hecho la Unión Americana desde entonces es nombrar a un “embajador encargado” o “encargado de negocios”.

“No es que no haya representación diplomática de Estados Unidos en Colombia, ni que no sea importante, todo lo contrario. Pero sí ha sido un tema llamativo el hecho de que Estados Unidos finalmente no ha dejado a un embajador (...) eso denota también un poco de descuido de esa relación diplomática y bilateral que tiene Estados Unidos frente a Colombia”, enfatiza el profesor.