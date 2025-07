James Rodríguez se quedó sin compañero colombiano en León: fue presentado por equipo de Brasil

Steven Mendoza jugó en León con James Rodríguez desde julio de 2024, donde anotó 9 goles y asistió en 1 oportunidad, luego de 28 juegos disputados en Liga MX. Además, previo a su estadía por el fútbol mexicano, el delantero pasó por clubes de distintas ligas del mundo, como Corinthians (Brasil), New York City (Estados Unidos), Bahia (Brasil), Ameins (Francia), Ceará (Brasil), Santos (Brasil), Adana Demirspor (Turquía) o Chennaiyin FC (India).

Tras esta carrera, el futbolista llegó nuevamente al fútbol brasilero, específicamente a Atlético Paranaense, club que lo anunció a través de sus redes sociales, a través del siguiente post:

🚀🌪️ Speed Mendoza é o nosso novo atacante!



Steven Mendoza chega do León, do México, para vestir a nossa camisa 17.



Bem-vindo ao Furacão 🌪️🔴⚫️



➡️ https://t.co/8xRDafAn6c pic.twitter.com/xX4nzfXKlt — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 3, 2025

El vallecaucano de 33 años firmó contrato indefinido hasta finales de 2027, con el objetivo de contribuir al ascenso del equipo a primera división, pues Paranaense perdió la categoría en diciembre de 2024. De hecho, Steven declaró:

“El Atlético es un gran equipo. No se merece estar en esta situación. Las expectativas de la afición, y las nuestras, son altas. Es un reto muy importante y enorme. Tenemos que trabajar muy duro para que el Atlético pueda primero mejorar en la tabla y, por supuesto, luego ascender”, afirmó sobre la actualidad del equipo.

Presencia colombiana en Atlético Paranaense

Actualmente, la situación del equipo en la segunda división del fútbol carioca no es la mejor, pues el equipo ocupa la casilla 10 con 20 unidades, y está más cerca de llegar a la tercera división, que de regresar a primera. Esto, debido a que el equipo está a 9 puntos del líder, y tan solo 6 por delante del primer puesto de descenso.

El colombiano lucirá el dorsal 17, y, junto a Kevin Viveros, quien fue presentado en los últimos días, Kevin Velasco y Hayen Palacios; serán los colombianos encargados de levantar las esperanzas para los aficionados del ‘Furacão’, y regresar a la primera división, donde el club asegura, “nunca debió salir”.

¿Cuándo debuta Steven Mendoza con Atlético Paranaense?

El próximo juego de Paranaense será el 5 de julio desde las 6:30 pm (hora Colombia) ante Amazonas por la fecha 15 del Brasileirão B, en calidad de visitante. Sin embargo, se espera que el jugador se adapte nuevamente a Brasil, donde ha jugado gran parte de su carrera deportiva.

No obstante, cuando Steven Mendoza fue cuestionado sobre su fecha de debut, respondió confiado y seguro de poder jugar lo antes posible, y declaró:

“Podría jugar mañana, ¿verdad?, Me estaba preparando, entrenando en México. Estoy listo para jugar. Cuando pueda jugar y el entrenador quiera, estaré disponible. Me adaptaré muy rápido, porque no he estado mucho tiempo fuera de Brasil”, aseguró el colombiano ex comparo de James Rodríguez.