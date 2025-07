Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Tauro y Piscis, vivan el presente y no se aferren al pasado. Imagen de fondo de Canva

Hoy, 4 de julio, está muy relacionado con las estaciones, los puntos cardinales, las bases de las mesas y las sillas. Este es un número especial que, como lo comenta el profesar Salomón, está asociado a la fuerza y en la China es símbolo de respeto.

Las personas nacidas en este día son resilientes, de carácter y poseen autoridad y una voz de mando, además de un gran liderazgo. Su número de la suerte es el 2398 y la recomendación es colocar 3 girasoles en un florero para pedir por la salud, el dinero y el amor.

El código sagrado para este día es el 171717. Si lo repite, elevará la protección de su vivienda, además la luna se encuentra en cuarto creciente, una temporada para que las ideas y proyectos salgan adelante, solo debe decretarlo y manifestar lo que necesita.

Color del día: Verde

Número del día: 4088

Fruta del día: banano

Recomendación del día: lave con ruda cualquier espacio, su casa o su negocio

Frase de reflexión: "Hoy agradezco a Dios todas las bendiciones que recibo"

Horóscopo de HOY 4 de julio:

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Una decisión importante con relación a la finca raíz se avecina. Es posible que compre, venda o tenga negocios en torno a una casa o apartamento, es un buen momento para cerrar esos trámites.

La carta de la escalera de éxito, llama abundancia y buenas noticias que si hoy no llegan, tiene todo el fin de semana para que estas se presenten. Como recomendación no viva del recuerdo y del pasado, realice un borrón y cuenta nueva a su vida, verá grandes bendiciones.

Número de la suerte: 7225

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tenga firmeza y seguridad en lo que hace, y crea que va a conseguir esos sueños que tanto anhela. Llegará una noticia importante para mejorar sus finanzas y estabilizarlo, debe tener confianza.

Recuerde que nadie es perfecto y mejor controle su mal genio e intente ser comprensivo con su entorno. El experto sugiere ver las cosas desde otra perspectiva y conectar más con los sentimientos del otro.

Número de la suerte: 0528

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Dinero y asuntos económicos liberados. Es posible que algo que estaba pendiente, lo logre negociar y finalizar de la mejor manera, lo que le traerá una gran riqueza. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, esta se presentará y tendrá que tomar una decisión al respecto.

A nivel amoroso, no permita que los celos lo hagan tomar malas decisiones o sentirse inseguro. Como recomendación, acérquese a su ser amado, dialogue y pregunte que es lo que sucede, es muy posible que esto le dé tranquilidad.

Número de la suerte: 7707

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuídese de las personas negativas. Hay alguien que está interesado en no dejarlo avanzar y aunque quiera no creer en la maldad, esta existe de diversas formas. Guarde sus proyectos y mantenga un bajo perfil mientras todo sale adelante y se concluye.

Número de la suerte: 0564

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

Están hablando mal de usted. Hay personas que buscan dañarle la imagen y aunque no parece ser algo tan grave, puede que eso interfiera en algún proyecto o iniciativa que tiene en mente. El tarotista le sugiere que mantenga su altura y su calidad, porque esto espanta a quienes creen que pueden hacerle daño.

Va a tener un espacio muy especial con su familia. Este fin de semana será un espacio de conexión y unión, además en el amor deberá tomar decisiones importantes, pero que le harán mucho bien.

Número de la suerte: 1359

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hay un mal ambiente a su alrededor. Hay personas que le están sacando el cuerpo y generan tensión en su vida. Recuerde que quien no quiere estar al lado de usted es mejor que se vaya y no debe rogar. No permita que lo humillen.

Llega un dinero extra que debe saber emplear e invertir de la mejor manera para ver grandes recompensas, y aprenda a ser agradecido con todo lo que ha tenido la oportunidad de vivir.

Número de la suerte: 0978

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Todo va a salir muy bien. Este fin de semana se fortalece eso que sintió que no iba a ser posible cumplir o llegar a la meta. Si está interesado en estudiar y aprender algo nuevo, se avecina un nuevo semestre que lo invita a mantenerse ocupado y mirar hacia otros horizontes.

En los juegos de azar tendrá suerte, de hecho es muy recomendable que participe de alguna lotería, rifa o bingo.

Número de la suerte: 7820

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El trabajo va a traerle grandes bendiciones. Llegan noticias positivas sobre un ascenso, una remuneración y mucha actividad que le permitirá mostrar sus capacidades.

En el amor, se arregla, mejora o se fortalece su relación. Es un gran momento para que conecte nuevamente con esa persona especial y aproveche que las cosas se darán de la mejor manera. Asimismo, si se ha sentido enfermo, esa molestia se irá poco a poco en este fin de semana.

Número de la suerte: 3376

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

La rueda de la fortuna. Esta no solamente indica dinero, sino que todos sus aspectos de su vida se alinean en torno a grandes bendiciones. En la salud, el trabajo y el amor recibirá grandes noticias.

Es posible que lleguen proyectos nuevos a su vida. Lo mejor es que se enfoque en ellos, no cuente todo lo que tiene pensado y espere a que estos se desarrollen de la mejor manera.

Número de la suerte: 2878

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Luche por lo que quiere. La vida le pone restos y hay cosas que a veces son difíciles, pero son las que más trascienden en la vida. Un consejo del profesor Salomón, es que deje de fijarse en lo que los demás lograron y tenga más en cuenta lo que usted quiere cumplir.

Va a llegar un dinero poco a poco que al principio no notara, pero no debe preocuparse porque no le faltara y estará estable económicamente. Hay una oportunidad de negocio y emprendimiento para que aproveche y se arriesgue.

Número de la suerte: 1077

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Mucho trabajo y movimiento en su parte laboral. Debe cumplir con unos compromisos específicos, pero todo eso que realice con esfuerzo y dedicación le dará satisfacción. Por otro lado, si está pensando en cambiar, vender o adquirir un carro, es un buen momento para que haga este tipo de negocios con éxito.

Número de la suerte: 2509

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Ese proyecto que tiene lo va a sacar adelante, su salud mejorara y debe tener una actitud positiva, de fe y compromiso. Hay una situación que lo tiene triste o lo hace sentir débil, pero como sugiere el tarotista, lo que debe hacer es “seguir para adelante”.

Si está buscando un trabajo lo consigue y le saldrá una oferta muy buena. A nivel amoroso no debe rogar, ni pedir que alguien se quede a su lado, solo deje que las cosas se vayan dando o suelte si es necesario.

Número de la suerte: 5903