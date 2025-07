SOS Ciénaga de Palagua: alerta en Puerto Boyacá por plaga de tarulla y contaminación petrolera

La Ciénaga de Palagua esta ubicada a 40 metros de Puerto Boyacá y alberga a especies acuáticas que aportan a la regulación climática de la región. Sin embargo, esta se ha visto afectada por la ploriferación de tarullas, especie que en algún momento fue usada para la limpieza de la misma.

Según Juan Diego Rondón Miembro de la Fundación GAIA, Organización que ha liderado la limpieza en esta zona, afirma que las empresas que han desarrollado sus actividades cerca de la cuenca han vertido lixiviados derivados del petróleo, lo que ha provocado un desequilibrio ecológico, se ha recogido aproximadamente tres toneladas de tarulla acuática. En su momento, se introdujo la tarulla como una aparente solución natural para filtrar estos residuos, pero con el tiempo, esta especie acuática se ha convertido en una amenaza.

“La tarulla está consumiendo todo el oxígeno del agua, impidiendo la fotosíntesis. Al no irradiar directamente el sol sobre la Ciénaga, se presenta mortandad de peces durante la noche por la falta de oxigenación. Esto está afectando no solo a los peces, sino a toda la vida acuática del lugar”. Comentó Rondón, dejando claro que si no hay un control oportuno la Ciénaga podría desaparecer.

Además del impacto ambiental, la comunidad alerta sobre las consecuencias sociales y económicas. El turismo, que era una fuente de ingresos importante en la zona, ha disminuido notablemente. “Esta era una zona bellísima. Quienes visitaban Puerto Boyacá quedaban maravillados con la ciénaga, pero el paisaje ha ido cambiando a medida que la ciénaga se ha enfermado. Incluso la comunidad ha notado que el turismo ha disminuido. La gente ya no viene como antes a visitar la ciénaga de Palagua”. Afirmó Juan Rondón.

Los habitantes de Puerto Boyacá señalan que la responsabilidad es compartida entre el Estado, las empresas privadas y la misma comunidad, pero reclaman con especial énfasis la falta de presencia de Corpoboyacá, autoridad ambiental en la región.