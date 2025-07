Cúcuta ya cuenta con hospital para niños con problemas de salud mental

Cúcuta.

Niños y adolescentes de Cúcuta que enfrentan problemas de salud mental ahora tienen una esperanza más cercana: la nueva sede hospitalaria de la IPS Niños de Papel ya está lista.

Zuleima Bitar, psicóloga y directora de la especialización en adicciones de la Universidad Simón Bolívar, explicó que este espacio representa un avance histórico para Norte de Santander, donde hasta ahora las familias debían trasladarse a otras ciudades para acceder a servicios especializados en salud mental infantil.

“Ya no tendrán que ir hasta Bucaramanga. Había niños que ni siquiera podían ser trasladados, porque los costos eran muy altos. Este hospital es una respuesta real a esa necesidad”, afirmó Bitar, quien también hace parte de la Junta Directiva de la institución.

Inicialmente se espera atender a 60 menores, aunque el objetivo es crecer en cobertura. El enfoque del centro no será solo hospitalario, sino preventivo, con el fin de actuar antes de que los niños y adolescentes lleguen a crisis profundas.

Bitar destacó el carácter sensible y humano del proyecto, liderado por el padre Manuel, quien ha dedicado su vida y recursos a esta causa. “Aquí no se le niega la atención a nadie. Si una familia no tiene EPS o llega sin recursos, se busca la manera de ayudar. Esa es la filosofía de Niños de Papel”, señaló.

La Universidad Simón Bolívar, acreditada en alta calidad, apoyará el funcionamiento con estudiantes de psicología, trabajo social y próximamente enfermería, gracias a un convenio docente con la institución.

“Queremos que estos niños, que muchas veces terminan en la calle como si fueran desechables, sean tratados como lo que son: seres humanos únicos, frágiles, valiosos. Este hospital es para ellos”, concluyó la especialista.

Por ahora, aunque el edificio ya abrió sus puertas, el equipo profesional se encuentra organizando todos los procesos para comenzar la atención en las próximas semanas.