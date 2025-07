Con 20 conciertos confirmados, Yeison Landero llevará gira “Cumbia Sin Fronteras” a Estados Unidos

Cartagena

Después de conquistar corazones en la Costa Este durante su aclamada gira 2024, el músico Colombiano Yeison Landero, heredero directo del legado más poderoso de La Cumbia Sabanera, regresa a los Estados Unidos con una nueva gira titulada “Cumbia Sin Fronteras”, que se llevará a cabo del 27 de junio al 2 de agosto de 2025.

Con una propuesta potente llena de tradición y modernidad, Yeison vuelve a alzar la bandera de San Jacinto, Bolívar, Colombia, con 20 conciertos en una diversidad de escenarios culturales en más de 15 ciudades. Esta gira busca seguir sembrando la semilla de La Cumbia Colombiana auténtica en nuevos territorios, reafirmando su fuerza como un lenguaje universal.

Una Travesía Veraniega por Estados Unidos

“Cumbia Sin Fronteras” es más que el nombre de una Gira; es una declaración de principios: la música como puente entre culturas, generaciones y territorios.

Yeison y su banda llevarán La Cumbia Sabanera a:

📍 6/27 – Queens, NY – Terraza 7

📍 6/29 – Wash., DC – Go-Go Museum (Taller)

📍 7/2 – Washington, DC – Songbyrd

📍 7/3 –Richmond, VA – Get Tight

📍 7/4 – State College, PA – Manny’s

📍 7/4 – Baltimore, MD – Dark Room

📍 7/5 – Pittsburgh, PA – Private Event

📍 7/6 – Pittsburgh, PA – Weather Permitting

📍 7/9 – Cleveland,OH – Cleveland Museum of Art

📍 7/11-13 – Butte, MT – Montana Folk Festival

📍 7/16 – Minneapolis, MN – Cedar Cultural Center

📍 7/18 – Saugerties, NY – Opus 40

📍 7/19 – New York, NY – DROM

📍 7/20 – Manchester Center, VT – Earth Sky Time

📍 7/23 – Marlboro, NY – The Falcon

📍 7/24 – Cape Cod, MA – Eastham Elks Lodge

📍 7/25 – Easthampton, MA – Marigold Theater

📍 7/26-27 – Lowell, MA – Lowell Folk Festival

📍 7/30 – Kingston, NY – por confirmar

📍 8/1 – Grand Rapids, MI – Hispanic Festival

📍 8/2 – Chicago, IL – Riis Park

Cada escenario será una celebración de Identidad Caribeña, donde el público vivirá una experiencia musical inmersiva, festiva y profunda, con toda la energía, Sabor y Raíz que trae La Cumbia de San Jacinto.

“Regresar a los Estados Unidos con esta gira me llena de una inmensa alegría. La Cumbia es Resistencia, es Comunidad, es un Patrimonio Vivo que nunca debe quedarse estático. La Cumbia también es un mensaje de unidad: no conoce fronteras, no discrimina y a través de ella queremos compartir un mensaje de paz, especialmente en estos tiempos difíciles que muchos de nuestros hermanos y hermanas Latinoamericanos están enfrentando en los Estados Unidos.

Queremos que más personas sientan La Cumbia, que la bailen y que comprendan su historia. Cuando toco el acordeón, llevo conmigo la historia de mi abuelo y la voz de todo un pueblo.”- Yeison Landero

Tambor, Comunidad y Propósito

“Cumbia Sin Fronteras” es también un compromiso con el encuentro, el diálogo intercultural y la solidaridad. A lo largo de la Gira, Yeison participará en intercambios con artistas locales, organizaciones comunitarias y públicos diversos, trabajando para fortalecer la presencia de la música tradicional colombiana en los circuitos culturales internacionales.

Yeison también aprovechará la ocasión para lanzar nuevos proyectos discográficos y colaboraciones con músicos locales, continuando así su misión de tender puentes entre lo tradicional y lo contemporáneo.