Capturan a nueve personas en La Ceja por violencia intrafamiliar

La Ceja, Antioquia

En un operativo articulado entre la Policía Nacional y la Alcaldía de La Ceja, fueron capturadas nueve personas, cinco hombres y cuatro mujeres, por procesos activos relacionados con violencia intrafamiliar.

Los detenidos enfrentan cargos por agresiones físicas, psicológicas y económicas contra integrantes de sus propias familias. Las órdenes de captura, emitidas por un juez, obedecen a causas como la reincidencia en el delito, incomparecencia a audiencias judiciales o el incumplimiento de medidas de protección previamente impuestas.

Los capturados permanecerán privados de la libertad mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.

“Estas medidas son las últimas porque desde la Comisaría primero se llevan a que no se comentan estos actos de violencia, como segunda medida van sanciones económicas y, si ya los agresores no cumplen, con autorización de un juez se emiten estos fallos de arresto. Entre todos debemos cuidarnos, que no haya violencia, agresión. El diálogo es la mejor estrategia para solucionar las diferencias”, dijo la alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa.

Desde la administración municipal se adelantan, además, estrategias de prevención de la violencia en los hogares y atención psicosocial a las víctimas de este delito con talleres de gestión emocional, jornadas de sensibilización en colegios, entre otros.