Tras protestas, Invías acuerda con Arcabuco plan de mejoramiento vial

Tunja

El pasado 29 de junio, la comunidad de Arcabuco levantó las talanqueras del peaje como acto de protesta por el mal estado de las vías y lo que consideran un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional e Invías. Señalan falta de compromiso e inoperancia en la atención de esta problemática vial.

Ante esta situación, el 1 de julio se instalaron mesas de concertación entre Invías, el Ministerio de Transporte y delegados de Arcabuco, donde se lograron pactar acuerdos clave para mejorar el corredor vial que comunica a Boyacá con Santander. Así lo confirmó concejal de Arcabuco Diego Armando Luis “Allí se expusieron los 5 puntos que la comunidad siempre ha reiterado que se exige su cumplimiento pues se hizo un balance, digamos de por qué no se ha avanzado como de pronto, pero la comunidad lo espera obviamente entendiendo que pues todo estos son procesos que conllevan pues tiempo, recursos, pues que la comunidad exige que se empiece a materializar”.

La manifestación fue impulsada por la comunidad ante el deterioro de la vía y los reiterados incumplimientos de Invías. Aunque se han realizado varias reuniones, no se había logrado concretar un acuerdo que diera solución efectiva a la problemática. “Puntualmente es que había un contrato de obra firmado en el 2024 lo cual no se ve reflejado su avance hasta el momento. Por eso el día de ayer se designan $6.000 millones, de momento, para dar solución a los puntos solicitados por la comunidad y que se intervenga.” Agregó el concejal.

Entre las solicitudes de la comunidad se encuentran la construcción de una rampa de frenado para prevenir accidentes con vehículos de carga pesada, la implementación de una tarifa diferencial para residentes y conductores frecuentes, entre otras. Según el concejal, en septiembre se entregarían los estudios y diseños para la ampliación del peaje, con el fin de reducir los trancones, especialmente los fines de semana.

“Quedan anuncios donde se compromete algunos recursos a modo de convenio con la gobernación y la alcaldía de Tunja para mejorar los 5.4 km desde la glorieta norte hacia la salida de Tunja a Arcabuco”. Añadió

Igualmente, la comunidad anuncia que si no hay una solución contundente a esta problemática se verán obligados a seguir con manifestaciones pacíficas. “A la comunidad se le manifestó que mientras haya cumplimiento el próximo 15 de julio que fue donde se dijo que iban a empezar las obras de mejora de la infraestructura vial pues no va a haber manifestaciones y si no pues ya se tomará otra decisión puntualizó.

Por ahora, continúan los diálogos para concretar acuerdos y evitar nuevos bloqueos que afecten la movilidad entre Boyacá, Santander y municipios cercanos.