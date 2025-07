Ministra de Transporte entregó vía Paz de Río-Tasco y se pactó inversión vial para otros corredores

Tunja

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, visitó el departamento de Boyacá el pasado viernes 27 de junio para hacer la entrega oficial del tramo vial entre Paz de Río y Tasco. La jornada incluyó una mesa de diálogo con el gobernador Carlos Amaya, líderes empresariales y representantes del departamento, en la que se abordaron temas estratégicos de infraestructura.

El diputado Román Ortega del Partido Verde, presente en el encuentro, señaló que este tramo corresponde a una obra incluida en el Contrato Plan, que se firmó en el primer gobierno de Amaya. «Este proceso hace parte de un contrato de alrededor de $ 250 mil millones que incluye varios tramos. Por dificultades con contratistas e interventorías se generaron retrasos, pero afortunadamente hoy se entrega un corredor hermoso, al servicio de la comunidad», indicó Ortega.

La vía entregada corresponde a un tramo de 12 kilómetros que, según Ortega, presentaba condiciones muy deterioradas. «Era un complique tremendo para los niños llegar a estudiar y para la comunidad acceder a servicios de salud. Hoy mejora la conectividad y se potencia el turismo en la zona», expresó.

En la reunión también se abordó el uso de recursos excedentes del contrato, los cuales se redireccionarán a la vía Monguí–Gámeza. «Se busca ejecutar un tramo en esa zona mediante placa huella, sin modificar el ecosistema del páramo. Esto permitiría generar un circuito turístico entre Monguí, Gámeza, Mongua y Tópaga», explicó el diputado.

Otro de los temas discutidos fue la variante de Sogamoso, que, según el diputado del Partido Verde, quedó inconclusa por dificultades con la compra de predios. «Solicité al director del Invías retomar el proceso y garantizar los recursos. Esta obra serviría como vía alterna para ciclistas y vehículos, ayudando a reducir la congestión de la carrera 11», dijo.

Sobre la vía Duitama–Charalá, dijo que no hay avances reales. «No hay estudios ni diseños actualizados. Al no tener fase 3, es inoficioso invertir recursos. Además, los contratistas han sido poco eficientes y no han generado avances significativos», afirmó. En consecuencia, se descartó usar el empréstito proyectado por el departamento para esa obra.

Finalmente, uno de los principales anuncios de la jornada fue el acuerdo para adelantar $ 700 mil millones del Pacto Bicentenario. Estos recursos, correspondientes a las vigencias del 2027 y el 2028, se ejecutarían entre el 2025 y el 2026 con el objetivo de pavimentar más de 300 kilómetros en ocho corredores viales del departamento.