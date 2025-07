Emiro Díaz: de la pasión por las bicicletas a un negocio de más de 50 años de historia

Bucaramanga

Emiro Díaz Rincón, era un reconocido comerciante de 76 años, propietario de la ‘Bicicletería La Estrella’, un negocio ubicado en el centro de Piedecuesta, donde Emiro llevaba más de 50 años trabajando en el alquiler y venta de todo lo relacionado con el ciclismo y lugar en el que fue asesinado con arma de fuego.

Su trayectoria y conocimiento en la venta y reparación de bicicletas inició y nació desde su pasión por este deporte del que recordaba que por la falta de oportunidades de la época, no pudo practicar de manera profesional, pero producto de esa pasión surgió su emprendimiento, así contaba su historia Emiro Díaz Rincón.

“Una primera bicicleta fue una de semi carrera sin cambios. Salíamos a montar cicla como aficionados los días festivos nada más y entrenábamos, pero como no había apoyo del ciclismo, pues nosotros no seguimos el ciclismo en ese entonces. Uno tiene que hacer la vida ¿no? entonces me ofrecieron un alquiler de bicicleta aquí en Piedecuesta y yo me vine para acá y a un primo hermano le compré unas seis bicicletas que tenía en un alquiler. Ahí yo seguí con el tema y las bicicletas. Yo tuve alquiler de bicicleta 18 años. Después ya empecé a comprar repuestos y a montar el taller de bicicletas, pero cuando eso como no habían casi bicicletas, entonces era poco el trabajo que llegaba“, relató Emiro Díaz (Q.E.P.D).

Según familiares cercanos a Emiro Díaz fue en 1.968 cuando junto a su esposa Rosalba Santos decidieron emprender este camino de alquiler y ventas de bicicletas, idea que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en un exitoso establecimiento comercial de todo lo que un amante del ciclismo pueda necesitar, desde la reparación hasta la venta de bicicletas y accesorios. Emiro Díaz contaba.

“Fui empezando con el taller y alquiler de bicicletas y más adelante yo fui arreglando el taller. Yo empecé con un hermano nada más, después ya empezamos tres y en últimas éramos cuatro, tres obreros y yo. Ahí arreglamos bicicletas, la reparación, pintura y soldadura”, agregó Emiro Díaz en algunas palabras que compartió para un medio de comunicación donde le hacían reconocimiento a su trabajo en el mundo de los caballitos de acero.

Hoy hay conmoción en el municipio de Piedecuesta y en el gremio del ciclismo por la pérdida de la vida de Don Emiro Díaz, a raíz de un hecho violento. Quienes lo conocieron señalaron que “era un hombre trabajador, amable y comprometido con su negocio”. Familiares, amigos y allegados piden que se esclarezcan los hechos de este crimen, esperando que no quede en la impunidad.