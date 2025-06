Más de 25 familias ocupan predio abandonado de Refinare en Puerto Boyacá y exigen respuesta estatal

Puerto Boyacá

Un grupo de al menos 25 familias de Puerto Boyacá, ocupó desde el pasado viernes 27 de junio, un predio ubicado en la vía al ferry, cerca del paso hacia Puerto Perales, que según los habitantes permanecía abandonado desde hace más de 20 años. El lote, utilizado en su momento por la empresa Refinare, fue incautado por el Estado y desde entonces no ha tenido intervención.

Las familias, entre las que se encuentran desplazados y personas con discapacidad, reclaman el uso del terreno para vivienda. Freddy Barragán, uno de los voceros, afirmó: «Este predio lleva más de 20 años abandonado acá. La empresa Refinare desde el momento en que la incautaron, el Estado no ha tenido vocero, no ha habido un representante legal para las víctimas como trabajadores, como guardias de seguridad».

Barragán explicó que decidieron ocupar el terreno debido a la falta de soluciones habitacionales. «La necesidad de vivienda en Puerto Boyacá es lo primordial. Aquí no se está quitándole nada a nadie. Lo que estamos pidiendo es que nos acompañe la primera autoridad, que es el alcalde John Feiber Urrea, y un representante legal de Refinare», señaló.

El lote ha sido dividido por los ocupantes en 25 espacios señalizados. «Nosotros mismos del barrio somos los que limpiamos este lote, los que venimos a organizarlo. La necesidad de tener dónde vivir es grande. Hay una persona que lleva 25 años en el pueblo pagando arriendo», relató Barragán durante la transmisión en vivo de Noticias Puerto Boyacá.

Durante el fin de semana, un hombre que se identificó como Eduardo Buitrago llegó al sitio afirmando ser el propietario del terreno. Según Fredy Barragán, Buitrago habría intentado desalojarlos sin mostrar documentos legales. «El señor pues vino muy alterado. Él se proclama dueño pero dice que no es el dueño, o sea no sabe ni lo que dice. La Policía lo acompañó y él no tuvo cómo comprobar que era el propietario», declaró.

En respuesta, Eduardo Buitrago indicó que el terreno le fue vendido hace décadas y que en su momento se realizaron rellenos en la zona, que era considerada de riesgo. «Esto no le daban escrituras porque esto era una zona de riesgos. Esto se inundaba, se hizo relleno y se le compró a los antiguos trabajadores. Se metieron desde anoche aprovechando el festivo, y dicen que los amenacé, pero eso es mentira», afirmó.

El predio fue utilizado por Refinare para permitir el paso de vehículos que transportaban crudo hacia Puerto Perales, según contaron habitantes del sector. Desde la extinción de dominio de la empresa, el terreno quedó desocupado y sin uso definido.

Fredy Barragán insistió en que la comunidad ha respetado las zonas verdes y que su intención no es invadir predios ajenos sino dar uso a un terreno sin función actual. «Los que estamos acá no se está tocando naturaleza, no se está tocando sino la maleza», explicó. Añadió que ya se están haciendo gestiones para mejorar el espacio: «Estamos pidiendo apoyo a algunas empresas para que nos colaboren con el relleno y con el permiso, porque todo tiene que ser legal».

Las familias que hoy permanecen en el predio insisten en que su única motivación es la necesidad de un lugar digno donde vivir. La situación será revisada por las autoridades de Puerto Boyacá, entre ellas el inspector de Policía. Mientras tanto, los ocupantes piden acompañamiento institucional y rechazan cualquier intento de desalojo sin resolución legal. «Estamos acá y solicitamos el respeto a la dignidad», concluyó Freddy Barragán.