Daniel Torres: Esta final no es especial por el rival, lo es por la posibilidad de ganar la décima

Independiente Santa Fe tuvo su último contacto con la prensa previo a la gran final del fútbol colombiano. El técnico uruguayo Jorge Bava y Daniel Torres, uno de los capitanes del equipo, asistieron a la rueda de prensa previa al compromiso de este domingo.

Bava aseguro que Ewil Murillo, al igual que todos los convocados, está en condiciones para jugar; mientras que Torres destacó la importancia de esta final y el hecho de enfrentar a su antiguo equipo, con quien no pudo ser campeón en el segundo semestre del 2023.

¿Qué dijo Jorge Bava?

¿Cómo está Ewil Murillo?

“Lo convocamos, porque tuvo una gran evolución. Todos los que vinieron están aptos para jugar. Todavía no definimos el equipo, pero es una gran posibilidad”.

Garra y corazón

“Si hay algo que caracteriza la historia de Santa Fe, más allá del fútbol y los grandes jugadores que ha tenido dentro del campo, es justamente eso, garra y corazón. Es una característica de la idiosincrasia que tiene este club. Uno como entrenador no puede hacer caso omiso de eso, nos hemos caído y nos hemos levantado”.

¿Cómo plantear el partido?

“Nos vamos a basar mucho de lo que paso el otro día (martes), para nosotros poder corregir, llevar nuestras fortalezas a cabo. Tenemos que ser muy cautelosos de los pocos días que tuvimos de trabajo. Identificar eso, corregirlo y ubicar las debilidades que todo equipo tiene. Fueron pocos días de trabajo y muy buenos, va a ser un partido muy disputado y muy difícil como fue el primero”.

El poder ofensivo del rival

“Hemos trabajado para minimizar el ataque rival y a todo el equipo. A mi gusto es un equipo muy bien trabajado, de los que mejores juega, por lo que he visto en mi corta estadía en Colombia”.

¿Qué decir de Mosquera Marmolejo?

“No mucho para agregar, es un orgullo tenerlo en nuestras filas, es un líder que tiene nuestro equipo tanto dentro como fuera de las canchas. Dentro de la cancha no voy a redundar, todos lo conocen, no solo en este torneo”.

¿Cómo poder ser más efectivo en el área rival?

“Siempre trabajamos para que nuestros delanteros tengan opciones de gol. Tenemos dos pilares en ese sentido, gran parte de que estemos acá es por los goles de Hugo (Rodallega) y las atajadas de Andrés (Mosquera). Tanto más chances de gol el equipo le pueda brindar, más posibilidades vamos a tener de convertir y de ganar”.

¿Cuál será la propuesta?

“La intención nuestra siempre es ir a por más, presionar arriba, tener ocasiones de gol, no por lo que yo quiera hacer, solo hay que ir a trabajar e ir por más, los partidos tienen muchos momentos. Hay buenos equipos en el medio, el DIM es uno de ellos, hace que los partidos no sean cómo nosotros los quisimos en un principio o cómo nosotros imaginamos”.

¿Ha entrenado los penaltis?

“En caso de que se resuelva, esperemos que sea para nosotros, pero cada situación de juego intentamos entrenarlas, humildemente tratamos de cada situación de juego, entrenarlas y trabajarlas, darle información a los jugadores que son los que en el terreno de juego resuelven”.

¿Cómo fue tomar al equipo en medio del campeonato?

“Me tocó agarrar el equipo ya conformado, con medio campeonato transcurrido. Es un error que yo no podía cometer, hacer un monólogo de un mismo, sin mirar las características que tiene el plantel. Nos estábamos jugando mucho y uno en ese tiempo tiene que potenciar las características del grupo. En este tramo, hasta el día de mañana, el objetivo mío es potenciarlos, que ellos compitan”.

¿Qué aprendió de las finales ganadas?

“Me dejaron más aprendizaje, las que nos pudimos ganar, las dos que me tocó perder dolieron, pero me dejó mucho aprendizaje. El camino para llegar a la final es más duro que la final en sí. Tenemos un equipo maduro que supo ganar y supo perder, el saber perder te da mucha experiencia, he recogido mucho cuando no me tocó ganar”.

¿Qué dijo Daniel Torres?

¿Qué significa volver a una final con Santa Fe?

“Contento de poder estar aquí, entre más veces pueda estar, más posibilidades tendré de tener títulos. No me quedo con las últimas, afronto cada final de la misma manera, esperando tener un resultado no como las últimas tres, sino como las primeras seis”.

Significado de enfrentar al Medellín

“Afronto esta final con mucho respeto hacia el equipo que voy a enfrentar, su gente que conozco, pero también tengo la responsabilidad de defender los colores de Independiente Santa Fe, vengo por el título. Si me hubieras preguntado antes, no hubiera querido enfrentar al Independiente Medellín”.

¿La importancia de la hinchada?

“Entendimos que unidos era la forma y qué juntos deberíamos recorrer el camino. Desde el momento que entendimos eso, Santa Fe ha ido adelante de la mano de su gente. Ellos se han dado cuenta de que han sido importantes de esa manera, desde la unión y el respaldo”.

Enfrentar a la hinchada del Medellín

“La dificultad parte del buen equipo que es y del juego que hace, más fortalecido con su gente. Intentaremos, como lo hemos hecho de visitante, que esa fortaleza se vuelva una debilidad para ellos”.

Confianza previo a la final

“Así como cada partido es diferente, cada final es distinta. Creo que no hay un relax, sino una confianza y seguridad en lo que podemos conseguir. Si bien venimos en igualdad y estamos de visitante, todo lo que hemos vivido como equipo y hemos conseguido, las experiencias que hemos vivido, hace que genere esa confianza para venir acá a pelear por el título”.

¿Con qué otro entrenador equipara a Bava?

“Con el profe Gerardo (Pelusso) y creo que hay algo, que respetan la identidad del club, eso ha sido fundamental para nosotros y gracias a lo que nos rodea, para la obtención del título es importante quienes nos rodean, el profe tiene un equipo extraordinario y su equipo ha sido importante para estar aquí”.

Fiesta en Caqueza

“Caqueza, la tierra donde me críe, donde me formé en el tema del fútbol, muchas veces soy reacio a ese tipo de eventos, porque uno cree que esa fiesta es posterior, si se consigue el título o no. Pero me ha hecho valorar lo que he conseguido, lo orgulloso que se siente poder representar a un pueblo y estar al nivel de finales, hoy no va a ser la excepción. Agradecerles a ellos por el apoyo y la compañía de siempre”.

¿Es especial enfrentar al DIM?

“Es especial, pero no puedo verlo por el lado del rival, porque si no tenía un problemón, es especial por hacerlo con el equipo que me dio la oportunidad de debutar, especial por tener la posibilidad de conseguir la décima para el león”.

Sentimiento por una nueva final

“Lo especial para mí es seguir siendo parte de la historia de Santa Fe, ser parte de la historia es honroso para mí, quiero seguir siéndolo con títulos”.