Después de más de 40 años de existencia este barrio de Bucaramanga fue legalizado. ¿Cuál es?

Bucaramanga

El barrio El Pablón, ubicado en la comuna 1 en el norte de Bucaramanga, que hasta hace unos días era un asentamiento, ya cuenta con la resolución que lo incluye en el Plan de Ordenamiento Territorial, como un barrio legal de la ciudad. Así lo confirmó la Alcaldía de Bucaramanga en un acto público con los habitantes de este sector, en el que estuvo presente el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Para la comunidad este hecho representa un hito importante pues El Pablón tiene 50 años de fundado. De acuerdo con Juan Carlos Plata, Presidente de la Junta de Acción Comunal, está formalización representará inversión y mejores oportunidades para sus habitantes.

“En nuestra comunidad de El Pablón sufrimos mucho por el tema del servicio de agua, no tenemos servicio de agua legalizado, ni de gas, ni alcantarillado. También tenemos las vías en mal estado y canchas, no se ha podido conseguir recurso con el estado, porque no podían invertir, entonces ya con este tema de legalización se puede mostrar lo que son los servicios públicos, pavimentación de vías y todo lo que el estado nos pueda traer. Mejoramientos de vivienda y muchas cosas más", comentó el líder comunal.

La legalización del este barrio, de acuerdo con la entidad territorial, significaría entonces el acceso a infraestructura, seguridad y servicios públicos, lo que mejoraría la calidad de vida de los más de 6.000 habitantes, de las 3.000 familias y 478 viviendas que quedarían legalizadas.

“Después del olvido gubernamental y un sin número de promesas sin cumplir, el barrio El Pablón, uno de los más lejanos del área urbana, hoy por fin está legalizado con todo lo necesario para que sus más de 3 mil habitantes vivan con dignidad”, expresó Jaime Andrés Beltrán, el alcalde de Bucaramanga.

