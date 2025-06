Con fiesta se celebra la gran final de “Oh My Queens Vol. 3” y además feria de emprendimiento

Junio se ha consolidado como un mes para visibilizar la diversidad, promover la inclusión y defender el derecho a ser auténticos, es un periodo clave en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En este contexto, Hilton Bogotá se une a la celebración con una iniciativa imperdible para quienes valoran el talento local y los espacios inclusivos.

Sky15 Rooftop será el escenario de una feria de emprendedores hasta el 27 de junio, donde se exhibirán diversos productos en un ambiente lleno de creatividad, diversidad y buena energía. “En Hilton Bogotá estamos comprometidos con apoyar el talento local y brindar espacios que impulsen a los emprendedores. Este evento es una celebración de su creatividad y una oportunidad para conectar con la comunidad en un entorno inclusivo”, afirma Agustín Maddocks, gerente general de Hilton Bogotá.

La entrada a la feria será libre y abierta a todos; invitando a quienes deseen vivir una experiencia diferente, apoyar marcas con propósito y celebrar la diversidad en un entorno acogedor.

Además, para cerrar el mes con broche de oro, el viernes 27 de junio, el rooftop de Hilton Bogotá será sede de la gran final de “Oh My Queens Vol. 3”, una edición especial de los icónicos Oh My Drag! – Fridays, que rinde homenaje a RuPaul’s Drag Race All Stars 10 y celebra el arte drag de la capital, una experiencia única que incluirá un cóctel de bienvenida “Orgullo”, música en vivo, DJ invitado, performances especiales y una ambientación temática.

La fiesta se llevará a cabo de 5:00 p. m. a 1:00 a. m., convirtiendo la noche bogotana en un auténtico epicentro de orgullo, libertad y expresión. Quienes deseen asistir pueden hacer su reserva vía WhatsApp al +57322 3449691.