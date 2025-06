Sin transmisión no hay transición: el conversatorio en Andesco sobre los retos del sector energético

Sin transmisión no hay transición. Así se tituló el conversatorio donde hablaron en el 27 congreso Andesco, sobre los retos del sector energético. El evento realizado en Cartagena, estuvo moderado por Vanessa de la Torre, directora de 10AM de Caracol Radio.

Por ejemplo, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, indicó que históricamente el sector privado ha dado muestras de un buen manejo en materia empresarial, y que no necesariamente, desde lo público se pueden ofrecer mejores tarifas de energía.

“Lo que no es cierto es que el Gobierno lo puede hacer más barato, y las razones son múltiples. Uno, no logra mantener cuadros técnicos, el sector público es muy volátil, la gente no dura lo que debe durar. Dos, no tiene el control del posible oportunismo que es lo que más destruye una empresa, y tres, no tiene capital y la deuda es más cara”, expresó el dirigente.

Por su parte Francesco Bartoli, Gerente General de Enel Colombia, destacó que aún hay tiempo para asumir un reto grande. Garantizar la energía de la capital del país para los próximos años, y agregó que la oferta, debe ir de la mano con el desarrollo urbanístico.