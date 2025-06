El Salvador: familiares de detenidos piden fin del estado de excepción

AME8368. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 25/06/2025.- Personas sostienen carteles durante una manifestación este miércoles, en San Salvador (El Salvador). Familiares de personas detenidas en el contexto de un régimen de excepción, solicitaron que la medida no se prorrogue más y sea derogada el decreto legislativo que lo permite y faculta a la Fiscalía General "alargar" el tiempo de investigación. EFE/ Rodrigo Sura / Rodrigo Sura ( EFE )

Familiares de presos en El Salvador solicitan que se suspenda el régimen de excepción, un estatus que permitió al presidente Nayib Bukele iniciar su lucha contra las bandas criminales en el país centroamericano.

La medida de régimen de excepción, impulsada por el presidente Bukele al inicio de su mandato en 2022, ha incidido en la reducción de la criminalidad en El Salvador.

Sin embargo, estas medidas han sido de objeto de denuncias de violación a los derechos humanos, por parte de familiares de algunos detenidos, estos mismo solicitan que el estado de excepción no se extienda más.

Acompañados del Movimiento, no gubernamental, Víctimas del Régimen (Movir), que entregaron la petición a los diputados que deroguen el decreto legislativa que permite este tipo de acciones.

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, declaró: “Si la Fiscalía no tiene cómo comprobar delito a esas miles de personas, que los libere y a los que ya comprobó, que los condene. Que los metan a la cárcel, que no salgan de ahí, pero que se compruebe que de verdad cometieron un crimen, pero los inocentes no es justo que sigan guardando prisión”.

También se solicita una investigación a fondo a algunos retenidos que pudieron ser recluidos en la Mega Cárcel arbitrariamente, sin embargo, se apunta a que esta medida es fundamental para continuar la lucha contra las pandillas salvadoreñas.