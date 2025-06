Andrés Rompepiernas: el hombre que pedalea kilómetros por todo el país, ¿Cuál es la razón?

Andrés Moreno tiene 34 años, es el fundador de la Fundación “Andrés Rompepiernas” y quien pedalea miles kilómetros para recaudar fondos y ayudar a niños y niñas que necesitan algún procedimiento médico que no pueden pagar.

Desde hace 14 años monta bicicleta, pero desde 2018 lo hace por causas sociales. Por eso, su preparación no es solo física, sino mental.

Cada reto es creado y realizado por él. Esta vez Andrés pedalea para conseguir $12 millones de pesos que necesita Reina para su operación de cadera.

“Empecé el 1 de enero pedaleando un kilómetro y así sucesivamente hasta el día de hoy que son 174 kilómetros. Entonces hoy pedaleamos 174 kilómetros, ayer hicimos 173 y mañana nos pondremos a hacer 175. Así hasta completar el recurso para operar una niña que se llama Reina. Ella es del municipio de San Miguel de Sema en Boyacá. Tiene una displasia de cadera bastante compleja , pero que estamos metiendo todas las ganas para poderla ayudar y que tenga su cirugía lo más pronto posible”, aseguró Andrés.

Ya solo le falta un millón de pesos. Una vez lo consiga, se dará un merecido descanso y luego continuará con más retos.

Andrés recuerda que en 2021 pedaleó hasta La Guajira.

“Uno que hice en el año 2021, fue pedalear de aquí hasta La Guajira, en bicicleta. Eran mil kilómetros en 72 horas y yo lo que hago es por redes sociales ir contando la historia y recibo esas donaciones que se destinan a las diferentes causas que hayamos destinado en el momento que hayamos planeado”, explicó el rompepiernas.

Aunque en muchos días en difícil pedalear, Andrés siempre recuerda que una lección que le enseñaron. “Una persona que ya no nos acompaña en este mundo me enseñó un premisa que es muy clave en la fundación, que uno no debe dar lo que le sobra, uno debe dar lo que le cuesta”.

Andrés nunca ha buscado a quién ayudar, siempre encuentra a las personas que lo necesitan. Para él, Dios las pone en su camino y aparecen en su vida en el momento indicado.