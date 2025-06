La banda estadounidense My Chemical Romance se presenta en Colombia

Los amantes del buen rock han recibido la visita de grandes bandas, ya hay una confirmada para el próximo año, se trata de la agrupación My Chemical Romance, que llega por primera vez a Bogotá, la fecha escogida es el 22 de enero de 2026 en Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, siendo parte del South America Tour 2026.

My Chemical Romance se formó en Nueva Jersey, debutando en 2002 con el álbum independiente “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”. Al año siguiente firmaron con Reprise Records y lanzaron “Three Cheers for Sweet Revenge” del 2004, llegando a ser triple platino. Este disco incluyó éxitos como “I’m Not Okay (I Promise)”, “Helena” y “The Ghost of You”. Por otra parte “The Black Parade” del 2006 viene con el sencillo “Welcome to the Black Parade”, que lideró el Billboard Alternative Songs y el UK Official Singles Chart, y es triple platino, entre muchos éxitos en su carrera.

Concierto en Bogotá de My Chemical Romance Ampliar

En esta gira incluye a la banda sueca The Hives, que se presentaron el año anterior en el Festival Estéreo Picnic, su sonido entra en el género del garage punk, con clásicos como “Hate to Say I Told You So”, “Tick Tick Boom”, “Main Offender” y “Walk Idiot Walk”, dejando una marca imborrable en cada escenario que pisa.

Las canciones de My Chemical Romance suman más de 500 millones de streams globales al año. Sus tres videos más vistos en VEVO superan cada uno los 100 millones de reproducciones. La preventa para el Grupo AVAL de la gira South America Tour 2026 va del 2 al 4 de julio del 2025 a las 10 a.m., la venta al público general es a partir del 4 de julio a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster.co.