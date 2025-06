Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Sagitario y Géminis, “el amor toca la puerta de su corazón”

El profesor explica que el 24 es uno de los números más completos y espirituales que hay, pues están consagrados por Juan el Bautista, “él es el que viene a hacer el bautizo de Jesús”. Por eso, los nacidos en su fecha heredan su gran carga de energía y poder.

El profesor dice que su número de la suerte para este año es el 2877, y le recomienda tomar 7 semillas diferentes y guardarlas en una bolsa junto a tres peticiones escritas en papel. Guarde la bolsa durante un año y así atraerá todo el año la prosperidad a su hogar.

Santo del día: San Juan el Bautista

San Juan el Bautista Color del día: Violeta

Violeta Número del día: 2819

2819 Fruta del día: Piña

Piña Frase de reflexión: “En este día de San Juan, todo lo mejor viene para mí”

Horóscopo de HOY 20 de junio:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Una semana llena de dinero, el profesor Salomón espera que su posición a nivel económico ascienda notablemente. Ahora, es importante que revise su salud, pues hace mucho no se realiza un chequeo y el Tarot advierte que un dolor o enfermedad podría despertar pronto.

Número de la suerte: 3278

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

El Tarot proclama que usted debe aclarar ciertas situaciones con su familia. No tenga miedo, pues todo se va a resolver de manera armoniosa y atraerá un muy buen resultado.

Quienes estaban planeando un viaje este mes va a llegar la oportunidad para hacerlo. Tome riesgos y ábrase a nuevas experiencias, pues así abrirá nuevas puertas y motivaciones para seguir adelante.

Número de la suerte: 0887

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Especial cuidado con la salud de sus ojos. El profesor le aconseja “Mándese a tomar un examen de la vista”. Además, es muy importante que tenga los ojos bien abiertos, pues el amor regresa a su vida con muy buenas expectativas.

Finalmente, llega un dinero muy necesario para calmar los nervios y las incertidumbres financieras. Mucho cuidado con gastarlo en cosas innecesarias.

Número de la suerte: 2476

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Prepárese, porque un gran cambio se aproxima. Puede darse a nivel amoroso o laboral, pero será muy trascendental y gratificante. Es importante que cuando llegue, usted se adapte rápidamente, de lo contrario será un proceso más bien doloroso.

El profesor también le recuerda que muchos pueden empezar a hablar mal de usted, pero lo importante es no hacer caso ni dejarse afectar por comentarios o chismes falsos.

Número de la suerte: 7428

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

¡Pilas! Algún objeto valioso se le va a perder en estos días, no descuide la billetera, llaves, papeles, maletas, celulares, etc. esté muy atento a sus objetos y no se disperse.

En la parte amorosa debe tomar una decisión, ya sea quedarse o irse, pero no puede mantener a esa persona en un estado de incertidumbre.

Número de la suerte: 1176

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

El Tarot manifiesta una recolección abundante de la cosecha que viene trabajando desde inicio de año. Lo más importante es que no se detenga en este momento, siga trabajando que la recompensa está cerca.

No está de más realizarse un chequeo médico, especialmente en lo que respecta a la parte de la cabeza y el estómago.

Número de la suerte: 1528

También le podría interesar: 5 signos zodiacales que se verán afectados por la Luna en Escorpio: predicciones Astrológicas

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Si quiere empezar a mejorar su estabilidad, tiene que reforzar su relación amorosa, si esta no fluye, mucho menos lo hará la parte económica.

De igual forma, se avecina un viaje inesperado con muy buenos resultados y perspectivas económicas. Pero para que se dé, el profesor le reitera “fortalecer el amor”.

Número de la suerte: 7824

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Alégrese, porque según Salomón, el Universo le recompensa su constancia y disciplina. El Ángel de la Abundancia lo cubre con sus alas y le entregará grandes bendiciones económicas. Del mismo modo, sus protectores Dios y la Virgen María le proveen con su protección. Felicidades.

Número de la suerte: 9177

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

La carta de la Rueda de la Fortuna está a su favor, haciendo que los proyectos que daba por perdidos se recuperen y alcancen el éxito. Así mismo, el amor toca las puertas de su corazón. Dele la oportunidad y no se va a arrepentir.

Eso sí, el profesor le advierte que sea prudente con sus planes, pues el éxito puede despertar muchas envidias.

Número de la suerte: 7890

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Ojo, hay mucha envidia a su alrededor. Salomón siente que son amigos y familiares cercanos. Cuando usted se entere de quienes son se va a sorprender, pero mucho cuidado con reaccionar de manera brusca, el experto le recomienda “simplemente evitar a esa persona”, no caiga en la trampa del odio y el rencor.

Número de la suerte: 3390

No se pierda: Signos más compatibles en la amistad según la astrología: uno nunca traiciona ni revela secretos

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las cartas hablan de un daño bastante fuerte en su relación amorosa, que si no arregla pronto su parte económica se vendrá al piso. Defina de raíz lo que usted quiere para su vida, si esa persona no encaja lo mejor será terminarla, pero no permita más incertidumbre en su corazón.

Por otro lado, este mes se reafirma su parte laboral, tendrá reconocimientos y posiblemente un aumento salarial. Disfrútelo.

Número de la suerte: 6830

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

El profesor siente una presencia negativa en su vida que no le deja culminar con éxito sus proyectos. Es prudente que se realice una limpieza y no comente mucho lo que hace.

Se avecina un viaje que podrá aprovechar para descansar y descargarse de cargas que arrastra desde hace mucho tiempo. No deje pasar la oportunidad.

Número de la suerte: 0395