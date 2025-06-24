Es un acto de premio a la barbarie: Fico Gutiérrez sobre presencia de cabecillas en evento con Petro

Es un acto de premio a la barbarie: Fico Gutiérrez sobre presencia de criminales en tarima con Petro

Federico ‘Fico’ Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló en los micrófonos de La W sobre la polémica que se desató por el evento del presidente Gustavo Petro en el barrio La Alpujarra, en el que estuvieron presentes algunos de los principales cabecillas de grupos delincuenciales organizados de la ciudad.

El funcionario señaló que este hecho le parece muy triste y grave porque “más que un acto político, es un acto de premio a la barbarie. Ahí están quienes han ordenado homicidios, desplazamientos, y la paz la queremos todos, pero no pueden seguir manipulando el tema de la paz como si solo significara dar beneficios a estructuras criminales”.

Añadiendo que lo más preocupante es que “el presidente Gustavo Petro no solo se hizo al lado de los criminales, sino que se puso del lado de ellos y eso es muy grave. El Gobierno tendrá su justificación, pero lo cierto es que hay indignación porque ellos siguen delinquiendo”.

En esa línea aseguró que, si el presidente Petro tuviera la intención de trabajar con los gobiernos locales, con los departamentos y ciudades “hubiera sido una reunión institucional diferente a la que se hizo. Él no hizo un acto de paz, eso fue una declaración de guerra y además con actores dentro de la guerra, quienes son realmente los victimarios”.

El alcalde Gutiérrez también mencionó que Medellín va bien, pese al Gobierno Petro y por lo mismo no espera nada del presidente. “Nosotros seguimos mirando hacia adelante”.

