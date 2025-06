Como un acto cobarde calificó MinInterior el secuestro de los 57 soldados en el Cauca

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el secuestro de 57 militares en El Plateado, Cauca, y aseguró que las disidencias utilizan a la población civil como escudo humano. Además, fue enfático en señalar que el Estado no ha fallado en su misión de controlar el territorio.

“El Estado no ha fallado. Lo que enfrentamos es una estrategia criminal: las disidencias usan a la población civil como escudo humano para secuestrar a nuestros militares, la obligan o si no la mata para que rodee la fuerza pública, la acerquen y cuando está cercada es que viene los milicianos y no puede haber respuesta porque si hubiera respuesta pudiera haber una masacre”, indicó Benedetti.

El jefe de la cartera Política agregó que “Rechazamos de forma contundente lo que allí está pasando, así como lo tiene que hacer toda la sociedad colombiana. Porque son 57 personas las que están secuestradas actualmente. Además, estos insurgentes son los que los están reteniendo de forma cobarde, porque usan la población civil como escudo”.

Según el ministro, en este momento el gobierno busca la participación internacional, lograr una salida pacífica y la liberación de los 57 militares.

“Los criminales hablan de retención, pero, lo advierto, aquí se va a judicializar a todas estas personas. Hay que ser claro en que buscar una acción militar ahora sería improcedente por la cantidad de civiles que hay en la zona”, recalcó.