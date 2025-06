Reacciones al anuncio de Petro sobre Asamblea Nacional Constituyente: Apoyo y críticas de políticos

Congreso

Como sorpresivo han calificado algunos sectores en el Congreso el anuncio del presidente Gustavo Petro de querer promover una nueva papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La mayoría de orillas políticas coinciden en que no habría un camino distinto al Congreso para promover este mecanismo.

“El presidente está acostumbrado a hacerle atajos a la Constitución y a las leyes, como con el decretazo, un exabrupto que suspendió el Consejo de Estado. Ahora, una papeleta... debo consultarlo con mi equipo jurídico, pero hay que decir que la Constitución es clara y dice que tiene que pasar la convocatoria de la Asamblea por el Congreso de la República. En primera instancia no veo viable esa posibilidad porque no se le puede hacer un atajo a la democracia”, declaró el presidente del Congreso, Efraín Cepeda.

Su par en la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aunque ha sido un aliado del Gobierno Petro en esa corporación, tomó distancia de esta nueva propuesta del jefe de Estado. En su cuenta de X señaló que “apoyé las reformas, pero NO apoyo la propuesta de una Constituyente. No es momento”.

Para la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, “lo primero es recordar que la Constitución del 86 no preveía Asambleas Nacionales Constituyentes y por lo tanto tocó convocarla, como quien dice, por fuera de la Constitución. Pero la Constitución del 91 tiene un procedimiento claro de cómo se convoca una. El presidente vuelve a tratar de torpedear el orden jurídico y constitucional de este país. Los que reciban esa papeleta tienen que romperla para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones, que Colombia no va a ser Venezuela, que no se equivoque el presidente”.

A propósito del uribismo, también se pronunció el expresidente Iván Duque, señalando que “es importante que la organización electoral le diga al ‘principito’ que él no puede incluir papeletas o tarjetones en las elecciones de 2026. No más ‘decretazos’, ‘cabildos’ y ‘constituyentes populares’ para amenazar a las instituciones. Ya le tocó agachar la cabeza con el Congreso y tuvo que aceptar las modificaciones que le introdujeron a la mal llamada ‘reforma laboral’, que en realidad es una ‘reforma pro-sindical’”.

Por su parte, la congresista del Partido Verde Catherine Juvinao indicó: “¿Una Constituyente para qué, presidente Petro? ¿Por qué con la Constitución que le está permitiendo a usted hacer cambios en el Congreso, va entonces a cargarla ahora en contra? Lo que está demostrando el Congreso es que con el ordenamiento jurídico que tenemos se puede seguir avanzando en la materialización de derechos”.

En defensa del anuncio del mandatario se pronunció el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez, asegurando que “en tanto se le consulte a los colombianos sobre el futuro del país, es una buena noticia porque estamos ejerciendo la democracia (...) Es una noticia para el país, para la democracia colombiana, que se le pueda consultar a cada ciudadano sobre la necesidad de convocar a una Constituyente”.