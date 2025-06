Nueva alerta por robos en hogares y comercios en Bogotá: Siga estas recomendaciones

Este jueves 19 de junio la compañía de energía EnEl emitió una alerta en la que detalla que delincuentes se están haciendo pasar por sus funcionarios. Esto ha llevado a que los colombianos se conviertan de manera sencilla en víctimas de robos. La misma compañía señaló que esta situación se ha convertido en una práctica frecuente para cometer delitos.

EnEl explicó que han identificado que los delincuentes llegan a las viviendas de los colombianos indicando que deben realizar reparaciones o revisiones eléctricas. En medio de esto ganan la confianza de los ciudadanos y luego roban objetos de valor y hasta exigen pagos por supuestos servicios que han prestado. “Al permitir el ingreso de estos falsos funcionarios, los usuarios no solo se exponen a pérdidas económicas, sino también a riesgos para su integridad y seguridad”, indicó EnEl.

Por otra parte, desde la compañía indicaron que están comprometidos con el bienestar de sus clientes, por lo que siempre estarán dispuestos a atender llamadas relacionadas con posibles estafas.

Recomendaciones de EnEl para evitar caer en las estafas de delincuentes que se hacen pasar por funcionarios:

1. Revisar y verificar la identidad de los funcionarios. Desde EnEl han señalado que es necesario que los ciudadanos antes de permitir el ingreso de personas que se presentan a los hogares y comercios por parte de la compañía es necesario pedir que presenten el carné de la empresa, así como la cédula de ciudadanía. Con esto, los colombianos podrían comunicarse a las líneas de servicio de Enel para verificar al 601 5 115 115 en Bogotá y en Cundinamarca o al #115 para personas con red Claro.

2. Los funcionarios de Enel deberán ingresar a los comercios u hogares tras ser verificados y solo cuando se requiera. Enel explicó que aunque los funcionarios que son parte de las empresas contratistas pueden llegar sin avisar por casos como suspensión del servicio de energía, para hacer una reconexión, revisiones del servicio, labores relacionadas con el medidor o la instalación eléctrica, deberán entrar a los hogares o locales cuando sea necesario. Esto significa que solo se les debe permitir el ingreso cuando los elementos de energía a revisar se encuentran al interior de las viviendas.

3. No se debe entregar dinero a ningún trabajador. La compañía ha solicitado a sus clientes que sin importar la circunstancia no se deberá dar dinero a los funcionarios, ya que estos no están autorizados para pedir o recibir dinero “por los trabajos que se realicen en nombre de la Compañía. Así que, si llegan a pedir dinero por la lectura del contador o algún trabajo o revisión realizado, reporte inmediatamente estos comportamientos indebidos a través de la línea 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca o #115 para usuarios de móvil Claro”.

4. En caso de percatarse de falsos funcionarios, se sugiere denunciar. Otra de las recomendaciones que realiza la compañía de energía es reportar de manera inmediata cuando se identifique que una persona está estafando a nombre de EnEl, para así evitar que más colombianos sean robados. “Si al recibir la visita identifica que las identidades no pertenecen a la empresa, o las actividades no están autorizadas por la misma, no permita el ingreso a su vivienda o local. Llame inmediatamente a la Policía Nacional y reporte esta novedad.”

5. Al recibir una visita de un funcionario, atenderlos siempre desde la ventana, balcón o reja.

6. En caso de vivir en un conjunto cerrado, se puede solicitar al personal de seguridad que no permita el ingreso de un funcionario de EnEl hasta que su identidad se verifique.

7. Al descubrir que está frente a un estafador, evite confrontarlos y comuníquese con la Policía a la línea 123 o con el cuadrante.