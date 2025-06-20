Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Hable con elPrograma

18 feb 2026

Este 20 de junio, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.
Atentado en el peaje Alto Pino en La Guajira habría sido ejecutado por el ELN

Atentado en el peaje Alto Pino en La Guajira habría sido ejecutado por el ELN

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se rechazó el atentado que se presentó en el peaje Alto Pino en La Guajira, que hace parte del proyecto Santa Marta – Paraguachón, donde perdieron la vida dos personas que trabajaban allí.

Autor : Cristian Medina

Análisis: ¿En cuánto tiempo Irán podría tener una bomba nuclear? Responde ex subdirector del Mossad

Análisis: ¿En cuánto tiempo Irán podría tener una bomba nuclear? Responde ex subdirector del Mossad

Ilan Mizrahi, quien fue subdirector del Mossad en Israel, director delConsejo de Seguridad Nacional y asesor del primer ministro Ehud Olmert, se refirió en La W al informe de la agencia de inteligencia de su país que sugiere que Irán estaría a 15 días de desarrollar una bomba nuclear.

Autor : Lina María Vega

Petro anunció que derogará el decreto que convoca la consulta popular: "ya no es necesaria"

Petro anunció que derogará el decreto que convoca la consulta popular: “ya no es necesaria”

El presidente Gustavo Petro planteó que será entregada una papeleta "para convocar la asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones" y reveló que derogará el decreto que convoca la consulta popular, pues esta "ya no es necesaria".

Autor : José David Rodríguez

Las personas ya no van a estar esclavizadas: MinInterior Benedetti tras aprobación de reforma laboral

Las personas ya no van a estar esclavizadas: MinInterior Benedetti tras aprobación de reforma laboral

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañó a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes en la aprobación de la conciliación del texto de la reforma laboral. Tras la decisión, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionará la norma.

Autor : José David Rodríguez

"Queremos quitarle niños a la guerra": líder de Fundación en Buenaventura

“Queremos quitarle niños a la guerra”: líder de Fundación en Buenaventura

Jary Aragón, líder de la Fundación Palenque el primo hermano, pasó por losmicrófonos de La W para hablar sobre la iniciativa que manejan para impulsar la paz en su región y en la Nación desde la cultura, el arte, la música y la pintura.

Autor : Sandra Vargas

Trump lanzó ultimátum a Irán: ¿posible intervención militar de EE.UU? Experto militar explica

Trump lanzó ultimátum a Irán: ¿posible intervención militar de EE.UU? Experto militar explica

El presidente Donald Trump emitió un ultimátum de dos semanas para que Irán acepte volver a la mesa de negociaciones o enfrentará una posible intervención militar estadounidense, en medio de una rápida escalada del conflicto entre Israel e Irán.Mientras tanto, Rusia y China llaman a la desescalada y se presentan como contrapeso al liderazgo occidental en la crisis.

Autor : Divar Ortiz

Dian dejó perder $44.000 millones por error que favoreció a empresa, alerta entidad que la vigila

Dian dejó perder $44.000 millones por error que favoreció a empresa, alerta entidad que la vigila

La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), alertó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dejó perder 44.000 millones de pesos por un error administrativo que benefició a una empresa, en vez de a la entidad

Autor : Luisa María Mercado

Autor : Diego Ruiz

"Me gusta el naturalismo, que el dibujo deje huella": Alejandro Romo, artista español

“Me gusta el naturalismo, que el dibujo deje huella”: Alejandro Romo, artista español

Alejandro Romo, artista emergente, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre sus obras que están recogidas en la galería Baluarte en Madrid, España.

Autor : Sandra Vargas

"No se puede decir que haya fines políticos": presidente Petro tras atentado a Miguel Uribe

“No se puede decir que haya fines políticos”: presidente Petro tras atentado a Miguel Uribe

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe revelado por Noticias Caracol en el que la Fiscalía General de la Nación afirmó que el atentado contra el senador Miguel Uribe se debió a un crimen político. Esto tras darse a conocer las audiencias preliminares contra Katerine Andrea Martínez, una de las implicadas en el hecho.

Autor : José David Rodríguez

Aprobada la conciliación de la reforma laboral en Cámara y Senado: será ley de la República

Aprobada la conciliación de la reforma laboral en Cámara y Senado: será ley de la República

Este 20 de junio, fue aprobada la conciliación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que pasará a sanción presidencial y será ley de la República.

Autor : Laura Duarte

"Hemos entregado 700 ayudas": Comandante de Fuerza Naval de la Amazonía por ola invernal en Guaviare

“Hemos entregado 700 ayudas”: Comandante de Fuerza Naval de la Amazonía por ola invernal en Guaviare

La crisis humanitaria en el departamento de Guaviare se ha agravado por cuenta de la ola invernal. La Gobernación registra más de 9.000 damnificados en la región.

Autor : Laura Palomino

Así se prepara Eva Buzo para su reto en Buenaventura: nadará 40 kilómetros por más de 12 horas

Así se prepara Eva Buzo para su reto en Buenaventura: nadará 40 kilómetros por más de 12 horas

En La W, la nadadora ultramaratonista Eva Buzocompartió detalles sobre su travesía de nado abierto en Colombia, que partirá desde la playa de Juanchaco hasta el Malecón Bahía de la Cruz.

Autor : Lina María Vega

Pasamos épocas difíciles, sabemos dónde estamos: Presidente de Santa Fe tras paso a final de la liga

Pasamos épocas difíciles, sabemos dónde estamos: Presidente de Santa Fe tras paso a final de la liga

Luis Eduardo Méndez, presidente deIndependiente Santa Fe, conversó con La W sobre sus perspectivas de cara a la final de la liga colombiana contra el DIM.

Autor : Redacción W Radio Colombia

Los nombraron embajadores, pero el presidente no les firma el decreto

Los nombraron embajadores, pero el presidente no les firma el decreto

La W conoció los detalles sobre algunos de los nombramientos de embajadores de Colombia que aún están pendientes de ser firmados por el presidente Gustavo Petro.

Autor : Lina María Vega

"Se burlarán de nosotros": excancilleres rechazan eliminar requisitos para nombrar embajadores

“Se burlarán de nosotros”: excancilleres rechazan eliminar requisitos para nombrar embajadores

En diálogo con La W, los excancilleres Guillermo Fernández de Soto y Camilo Reyes se pronunciaron acerca de la orden dada por el presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabiade "quitar todos los requisitos" para ser embajador de Colombia en el extranjero.

Autor : Lina María Vega

¿Se puede caer la reforma laboral en la conciliación? Responden congresistas

¿Se puede caer la reforma laboral en la conciliación? Responden congresistas

Este viernes 20 de junio, el Congreso decidirá el futuro de la reforma laboral. Le falta solo una última votación, que sería la más sencilla: la conciliación. No obstante, hay cierta suspicacia en el Gobierno de que no haya quórum en las plenarias de Senado y Cámara para que el proyecto supere esta última prueba.

Autor : Laura Duarte

Hombre que golpeó al adolescente que le disparó a Miguel Uribe fue militar y skin head punk

Hombre que golpeó al adolescente que le disparó a Miguel Uribe fue militar y skin head punk

El hombre que golpeó salvajemente al sicario adolescente que disparó contraMiguel Uribe recibió entrenamiento militar en Tolemaida y perteneció a grupos de skin heads, cabezas rapadas, o punketos.

Autor : Daniel Coronell

Daniel Miranda Ruiz

Daniel Miranda Ruiz

Comunicador social y periodista de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesado en...

