Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se rechazó el atentado que se presentó en el peaje Alto Pino en La Guajira, que hace parte del proyecto Santa Marta – Paraguachón, donde perdieron la vida dos personas que trabajaban allí.
Autor : Cristian Medina
Ilan Mizrahi, quien fue subdirector del Mossad en Israel, director delConsejo de Seguridad Nacional y asesor del primer ministro Ehud Olmert, se refirió en La W al informe de la agencia de inteligencia de su país que sugiere que Irán estaría a 15 días de desarrollar una bomba nuclear.
Autor : Lina María Vega
En los micrófonos de La W, el secretario de Transparencia,Andrés Idárraga, denunció que nuevamente recibió amenazas de muerte.
Autor : José David Rodríguez
El presidente Gustavo Petro planteó que será entregada una papeleta “para convocar la asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones” y reveló que derogará el decreto que convoca la consulta popular, pues esta “ya no es necesaria”.
Autor : José David Rodríguez
El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañó a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes en la aprobación de la conciliación del texto de la reforma laboral. Tras la decisión, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionará la norma.
Autor : José David Rodríguez
Jary Aragón, líder de la Fundación Palenque el primo hermano, pasó por losmicrófonos de La W para hablar sobre la iniciativa que manejan para impulsar la paz en su región y en la Nación desde la cultura, el arte, la música y la pintura.
Autor : Sandra Vargas
El presidente Donald Trump emitió un ultimátum de dos semanas para que Irán acepte volver a la mesa de negociaciones o enfrentará una posible intervención militar estadounidense, en medio de una rápida escalada del conflicto entre Israel e Irán.Mientras tanto, Rusia y China llaman a la desescalada y se presentan como contrapeso al liderazgo occidental en la crisis.
Autor : Divar Ortiz
La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), alertó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dejó perder 44.000 millones de pesos por un error administrativo que benefició a una empresa, en vez de a la entidad
Autor : Luisa María Mercado
Autor : Diego Ruiz
Alejandro Romo, artista emergente, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre sus obras que están recogidas en la galería Baluarte en Madrid, España.
Autor : Sandra Vargas
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe revelado por Noticias Caracol en el que la Fiscalía General de la Nación afirmó que el atentado contra el senador Miguel Uribe se debió a un crimen político. Esto tras darse a conocer las audiencias preliminares contra Katerine Andrea Martínez, una de las implicadas en el hecho.
Autor : José David Rodríguez
Este 20 de junio, fue aprobada la conciliación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que pasará a sanción presidencial y será ley de la República.
Autor : Laura Duarte
La crisis humanitaria en el departamento de Guaviare se ha agravado por cuenta de la ola invernal. La Gobernación registra más de 9.000 damnificados en la región.
Autor : Laura Palomino
En La W, la nadadora ultramaratonista Eva Buzocompartió detalles sobre su travesía de nado abierto en Colombia, que partirá desde la playa de Juanchaco hasta el Malecón Bahía de la Cruz.
Autor : Lina María Vega
Luis Eduardo Méndez, presidente deIndependiente Santa Fe, conversó con La W sobre sus perspectivas de cara a la final de la liga colombiana contra el DIM.
Autor : Redacción W Radio Colombia
La W conoció los detalles sobre algunos de los nombramientos de embajadores de Colombia que aún están pendientes de ser firmados por el presidente Gustavo Petro.
Autor : Lina María Vega
En diálogo con La W, los excancilleres Guillermo Fernández de Soto y Camilo Reyes se pronunciaron acerca de la orden dada por el presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabiade “quitar todos los requisitos” para ser embajador de Colombia en el extranjero.
Autor : Lina María Vega
Este viernes 20 de junio, el Congreso decidirá el futuro de la reforma laboral. Le falta solo una última votación, que sería la más sencilla: la conciliación. No obstante, hay cierta suspicacia en el Gobierno de que no haya quórum en las plenarias de Senado y Cámara para que el proyecto supere esta última prueba.
Autor : Laura Duarte
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de La W y se refirió acerca de la conciliación de la reforma laboral, la última votación que se realizará este viernes 20 de junio.
Autor : Laura Rojas
El hombre que golpeó salvajemente al sicario adolescente que disparó contraMiguel Uribe recibió entrenamiento militar en Tolemaida y perteneció a grupos de skin heads, cabezas rapadas, o punketos.
Autor : Daniel Coronell
