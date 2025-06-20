Julio Sánchez Cristo le trae las noticias más importantes del día en La W

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió al informe revelado por Noticias Caracol en el que la Fiscalía General de la Nación afirmó que el atentado contra el senador Miguel Uribe se debió a un crimen político. Esto tras darse a conocer las audiencias preliminares contra Katerine Andrea Martínez, una de las implicadas en el hecho.