Duván Vergara se sincera sobre el América: “Siempre supe que me iba, nunca quise hablar del tema”

América de Cali empató 1-1 con Independiente Medellín en la última jornada de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana y puso fin al semestre deportivo.

Los dirigidos por el entrenador Jorge ‘El Polilla’ da Silva no lograron validar la ventaja deportiva del ‘punto invisible’ obtenido en el ‘todos contra todos’, y no lograron ser contundentes en la fase definitoria del campeonato.

Al duro golpe que sufrió la afición escarlata, se suma la decisión del técnico Jorge da Silva de dar un paso al costado y dejar el América tras la eliminación. Inclusive, el entrenador uruguayo optó por sustituir a su figura para que este fuera ovacionado, luego de haber sido vinculado en reiteradas oportunidades con Racing durante las últimas semanas.

La tristeza de Jorge da Silva y la explicación del cambio

“Me quedé tremendamente sorprendido y triste cuando llegó el cambio de Duván. Lógicamente, no era un cambio táctico. Era un cambio para el reconocimiento a un jugador que fue campeón en el club, que es muy querido por la gente y porque quedaban dos minutos”, explicó Jorge.

“Y la gente insultándome porque saco a Duván. En un partido que prácticamente no nos jugamos nada más allá de sumar para reclasificación. Son las cosas que a mí me cuesta entender, el poco análisis que puede hacer la gente”, agregó el entrenador uruguayo.

Declaraciones de Duván Vergara

Luego de 57 partidos, 20 goles y 4 asistencias de Duván Vergara con América de Cali durante su segundo ciclo con ‘La Mecha’, el jugador se retiró del campo sobre el minuto 89′ y en zona mixta posterior al empate con Medellín, el jugador fue cuestionado sobre su futuro. Esto fue lo que dijo:

“Siempre supe que me iba, nunca quise hablar del tema porque mi presente es aquí y no quería desviarme del camino, que era América y dar lo mejor de mí“, afirmó Duván.

“Pasé dos días tristes, primero porque me voy y no pude salir campeón. Pedirles disculpas a la hinchada, al entrenador, porque el objetivo desde que llegué fue ser campeón y me voy con la frente en alto porque di lo mejor siempre”, agregó el delantero.

El jugador también aclaró que es hincha de América de Cali, pese a que semanas antes se volvió viral su declaración acerca de que era aficionado de Junior. En esta oportunidad, el jugador manifestó:

“Hasta el último día le dije ‘profe lléveme’, doy hasta lo último por este club, se me metió en la piel, un hincha más de esta institución y los estaré apoyando siempre”, finalizó el colombiano.