Conozca las fechas y horarios en los que se prohíbe la venta y consumo de licor en Ibagué

Ibagué

Nuevamente la Alcaldía de Ibagué decidió implementar el denominado decreto de desenguayabe con el fin de controlar el consumo de licor por lo que se restringe la venta de entre las 4:00 a.m. y las 12:00 p.m. en la zona urbana y en desde las 12:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en la zona rural.

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, la medida se adopta por la experiencia que se tuvo cuando al prohibir la ingesta de alcohol en la mañana del primero de enero se logró controlar el número de riñas, lesionados y homicidios.

“El comportamiento en Ibagué el 25 de diciembre fue desastroso, triste para la ciudad, por eso el primero de enero se tomó la decisión de hacer el decreto desenguayabe ósea que no hay venta de licores en la mañana lo que mejoró el resultado del comportamiento”, dijo Espín.

A la vez el funcionario resaltó que “Para estas fiestas vamos a implementar la medida, solo no tendrá aplicación los días de los desfiles de resto el decreto estará en vigencia”.

La medida se implementará los días 21 y 23 de junio, como también los días 28 y 30 de junio.

“En un consejo de seguridad se tomó la decisión, allí participaron los gremios económicos, además se asegura el control de esta medida por parte de la Policía y el Ejército”, puntualizó Francisco Espín.

Los establecimientos y ciudadanos que incumplan se les aplicarán las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ley 1801 de 2016.