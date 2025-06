Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Aries, alguien cercano le está “moviendo el muñequito”

Según el profesor, el 19 de junio es una fecha bastante poderosa, pues si sumamos los dígitos nos da 10, el número de la perfección. De manera individual, el 1 representa el liderazgo y el 9, el de la transformación. Quienes nacen un día como hoy, poseen una gran capacidad para transformar su vida, la cual es pertinente, pues suelen odiar la monotonía. Sus metas son ambiciosas, y su carácter arriesgado les permite conseguirlas con frecuencia.

El profesor dice que su número de la suerte para este año es el 7520. Y su recomendación del día es, “Encender una vela de color amarillo y añadirle canela en polvo”. Este ritual atrae la prosperidad y la riqueza al hogar.

Santo del día: San Romualdo

San Romualdo Color del día: Verde

Verde Número del día: 1598

1598 Fruta del día: Pera

Pera Frase de reflexión: “A partir de hoy limpio mi vida de todo lo negativo”.

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

¿No se siente mal? Puede que esté teniendo malas rachas o sensaciones de incomodidad. El Tarot le advierte que alguien cercano le está practicando “ataques psíquicos” o “moviéndole el muñequito”. Lo mejor será tomar precaución a través de baños y limpias que expulsen las malas energías.

En el ámbito laboral tendrá cambios que son bastante necesarios para cumplir con sus planes a futuro. Puede que en un principio sea incómodo, pero tranquilo que todo estará en su lugar.

Número de la suerte: 3390

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

Pendiente, porque el profesor manifiesta la llegada de un dinero que usted ya daba por perdido. Pero tenga cuidado, no lo despilfarre.

En su relación familiar los lazos están muy rotos, y es necesario que los fortalezca para poder estar tranquilo y cumplir sus metas. También es importante que se realice un chequeo médico; póngale especial atención a la espalda y la parte de digestiva.

Número de la suerte: 1579

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tenga paciencia, recuerde que las mejores cosas toman tiempo. El profesor le asegura que en el transcurso de este mes las cosas empezaran a solucionarse y todo cobrará más sentido.

Además, el Tarot le promete una Escalera de Éxito, con la que podrá llegar muy lejos. Probablemente, vea los frutos de su arduo trabajo en el mes de julio.

Número de la suerte: 9031

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Este mes va a callar muchas bocas, pues aquellos que no creían en usted se sorprenderán de sus grandes resultados. El Tarot manifiesta un gran triunfo, que no solo le traerá una satisfacción personal, sino también económica, trayéndole estabilidad y armonía a su vida.

No olvide que este año es de transformación y movimiento debido a la influencia de Mercurio, por lo que cambiar de casa, carro o hasta de país puede ser una buena opción.

Número de la suerte: 3974

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No deje de luchar por lo que ama, no es momento para rendirse. Salomón le recuerda que, "tiene que ponerle fuerza y valor a lo que quiere. No puede dejarse vencer por las personas negativas ni por los miedos. El peor enemigo que tenemos se llama miedo". Si usted supera este reto, podrá avanzar y culminar con mucho éxito todos sus proyectos.

En cuanto al dinero, la situación estará muy estable, pero solo si le presta atención a su parte amorosa. Necesita reforzarla para poder tener una buena base de vida.

Número de la suerte: 1234

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

El mes comienza con una firma importante de papeles que le darán gran estabilidad y soporte a su vida. También llega un dinero para sanar esa parte económica que viene arrastrando con creces los últimos días.

Finalmente, tendrá la posibilidad de realizar un viaje con muy buenas expectativas. El profesor le aconseja probar los juegos de azar, algo mágico puede pasar.

Número de la suerte: 7927

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Tiene que dejar de pelear, porque a veces puede perder el control y empeorar una situación. El profesor le aconseja tener humildad y sabiduría, pues su obsesión por tener la razón lo lleva a cometer disparates. Si tiene que hacer un reclamo, hágalo con tranquilidad.

Algo con el trabajo viene viento en popa, será con un asenso y su respectivo reconocimiento. Ahora, también tendrá nuevas responsabilidades, pero son necesarias para crecer.

Número de la suerte: 7423

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

“Borrón y cuenta nueva”, así debe empezar el mes, pues la carta de la Estrella lo iluminará y guiará, pero solo si deja atrás el pasado que lo ata. Habrá firmeza y estabilidad en el dinero, la salud y el amor, disfrute este mes que llega para llenarlo de buena energía.

Número de la suerte: 2864

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Ojo, porque este mes le llega a sus manos una cantidad inmensa de trabajo, lo más importante es que sea constante y riguroso en sus tareas. Ahora, esta suma de responsabilidades le traerá buenas recompensas, como la inspiración de buenas ideas para proyectos futuros.

También existe la posibilidad de firmar unos papeles relacionados con una herencia. Léalos muy bien, y cuando esté completamente seguro, proceda con la legalización.

Número de la suerte: 2513

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Buenas noticias, este mes le pagan un dinero que daba por perdido. La carta de la Rueda de la Fortuna lo acompaña, por lo que su ingreso monetario será mucho mayor este mes.

Ahora, use sus ganancias para solucionar esos problemas que lo atormentan, y no para derrochar en cosas efímeras.

Número de la suerte: 3528

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aliste las maletas, porque Salomón predice un viaje muy interesante que traerá a su vida nuevas perspectivas e inspiraciones. Ahora, en su parte laboral, tendrá grandes proyectos moviéndose, pero no debe desanimarse si se llegan a derrumbar, pues hay más de una manera de conseguir lo que usted quiere.

Número de la suerte: 1968

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Socios potenciales aparecerán en su camino, la creación de una sociedad no es una idea descabellada, además el Universo promete buenos resultados económicos en todos sus proyectos. Arriesgue a tomarlos, eso sí, con sus debidas precauciones legales para evitar dolores de cabeza en el futuro.

Número de la suerte: 5590