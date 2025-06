¿Se rompió o no el acuerdo entre Gobierno y partidos para el último debate de la Reforma Laboral?

Congreso

Sobre las 06:10 p.m. de este lunes 16 de junio, se levantó la sesión plenaria del Senado en la que se venía discutiendo el último debate de la Reforma Laboral. Aunque la decisión se tomó en medio de la incertidumbre por el estado de salud de Miguel Uribe, la razón principal fue la diferencia entre los distintos sectores para avanzar con los últimos -y más polémicos- artículos.

#ReformaLaboral Gobierno y partidos políticos se acercan a un acuerdo en torno a la jornada laboral nocturna y el recargo de dominicales y festivos. Se plantea una excepción temporal a las microempresas, mientras se aprueban unos alivios adicionales a este sector.



La senadora… pic.twitter.com/ocRlm4ZK8l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 16, 2025

“Los ponentes nos han pedido el último esfuerzo, que es la noche de hoy, a ver si se recomponen los acuerdos. Los ponentes, como varios de ustedes, me han pedido que se levante la sesión, de manera que yo creo que demos el espacio para ese último esfuerzo”, dijo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al levantar la sesión.

Eso sí, el senador conservador fue enfático en que si no se logra la concertación, “mañana nos fuimos a voto limpio con lo que hay”. La plenaria de este martes 17 de junio quedó convocada para las 9 de la mañana y, según Cepeda, se votarán “sí o sí” los 12 artículos que faltan.

En un último intento por buscar acuerdos entre el Gobierno y los partidos, se levanta la sesión plenaria del Senado en donde se debate en último debate la Reforma Laboral. Quedan 12 artículos por votar y ha dicho el presidente del Congreso @EfrainCepeda), que si no hay consenso…

Sobre las 5:30 p.m. el presidente Gustavo Petro publicó un trino que fue visto como en el Senado como la ‘notificación’ de que el acuerdo se caía: “Un acuerdo sobre la Reforma Laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara. Al Senado le solicitamos es avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder”, señaló.

Sobre esta publicación, Cepeda recriminó al presidente Petro y lo señaló de ir en contra de la clase trabajadora: “Se había acordado que esas microempresas tendrían una excepción en las jornadas mientras legisla sobre ellas, pero parece que el tuit del presidente es contrario a eso. No sabemos por qué va contra la economía popular con unos argumentos diciendo que son informales. No. Informales van a ser muchos más de las microempresas si no les damos la mano; desempleados van a ser muchos más”.

Estas declaraciones se dieron después de la reunión que sostuvieron con Petro y los presidentes de las Altas Cortes, mediados por la Iglesia, en donde se habló de un compromiso por desescalar el lenguaje y buscar consensos. Pese a este, Cepeda recriminó que “realmente de nada vale firmar documentos si luego se actúa de otra manera. Lo tengo que lamentar”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda (@EfrainCepeda), señaló al presidente Petro (@PetroGustavo) de ir "contra la economía popular" al haberse opuesto al acuerdo que había entre el Gobierno y los partidos para la Reforma Laboral.



Tras el encuentro que tuvieron las cabezas… pic.twitter.com/FgmiUjjR0j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 16, 2025

Mientras el jefe de la rama legislativa considera que la reunión de los coordinadores ponentes con el Gobierno es para intentar “recomponer” los acuerdos, el ministro del Interior Armando Benedetti niega que los acuerdos se hayan roto. Habla es de una evolución en la búsqueda de consensos.

“No se trata de que el presidente haya desechado un acuerdo. Estamos en la evolución y en el desarrollo y en la concertación de un acuerdo en el cual faltan unos puntos y él tiene la última palabra. Si en la Cámara (el proyecto) fue progresivo y fue un avance en derechos laborales, el Senado no puede estar menos a la altura”, declaró.

El acuerdo en mención incluía, como mencionaba Benedetti, que hubiera una excepción a las microempresas en el aumento del pago de las horas extra y los recargos de dominicales y festivos mientras se crea una ley con alivios para este sector. Además, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino añadió que no hay acuerdos frente al contrato laboral de los aprendices del SENA y otros puntos como la estabilidad laboral reforzada y la licencia para ciclos menstruales incapacitantes”.