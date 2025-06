Policía cartagenero fue hallado muerto en Soacha, Cundinamarca: familia pide esclarecimiento

Cartagena

En extrañas circunstancias fue hallado muerto el pasado miércoles 11 de junio en Soacha, Cundinamarca, el subintendente cartagenero Flower Castillo Ávila, quien llevaba 18 años al servicio de la Policía Nacional. Según la institución, el uniformado habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida, sin embargo, sus familiares rechazan esta versión y piden una investigación a fondo.

Marta Ávila, madre del subintendente fallecido, aseguró en Caracol Radio que su hijo no presentaba problemas psicológicos e incluso reiteró que durante los últimos días se le vio contento porque iba a viajar a la ciudad de Sincelejo para compartir con su esposa y sus dos hijos menores de edad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Yo quiero saber que se aclare todo que digan la verdad de qué fue lo que pasó, tengo derecho a saber qué fue lo que pasó y en qué circunstancias murió a mi hijo. Nunca me manifestó que sufría de depresión porque yo siempre hablaba con él, siempre hablábamos de los niños, de la esposa, de la casa y de sus sobrinos. Nunca le noté nada extraño. De hecho, él estaba muy contento porque iba a ver a sus hijos y a su compañera sentimental”, manifestó.

Según Carolina Castillo Ávila, hermana del uniformado fallecido, se enteraron de la trágica noticia porque su cuñada los llamó. “Ella una llamada telefónica del CTI donde le dicen que mi hermano está muerto y ella le pregunta cómo, por qué si yo acabo de hablar con él hace 10 minutos y lo noté normal, muy tranquilo. Nos dan explicación de nada”, contó.

Familiares denunciaron a través de los micrófonos de Caracol Radio que Flower, presuntamente, tuvo problemas con sus compañeros de trabajo en Soacha, quienes al parecer, lo discriminaban por su color de piel y ser costeño.

“Él nos comentó que cuando lo trasladaron para Sacha lo trataban muy mal, no le querían enseñar cómo se trabajaba laboralmente allá, el jefe lo trataba muy mal por ser negro, le decían cosas muy desagradables. Todas las noches llamaba a su mamá a comentarle, hoy me pasó esto, hoy no me enseñaron esto”, comentó su hermana Carolina.

Allegados del uniformado fallecido pidieron al CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana investigar este hecho con profundidad con el propósito de esclarecer qué fue lo que ocurrió, teniendo en cuenta que Flower no tenía problemas depresivos.

“La verdad es que le pedimos a la Policía Nacional, a la Fiscalía, que como familia, como persona, necesitamos que nos digan la verdad porque mi hermano no era un criminal para que merezca este trato por parte de una institución a la cual le prestó más de 10 años de servicio”, puntualizó su hermana.

El subintendente Flower Castillo Ávila tenía 38 años y durante sus años de servicio en la Policía trabajó en Bogotá, San Juan Nepomuceno, Sincelejo y Soacha.