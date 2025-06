Paciente con leucemia lleva cuatro meses sin tratamiento ¿Qué responde la EPS?

Duitama

Luego de que Blanca Imelda Rodríguez, usuaria de la EPS Sanitas y residente en Duitama, denunciara públicamente que desde enero no ha recibido su tratamiento para la leucemia, la empresa distribuidora COHAN y la EPS confirmaron que el medicamento prescrito, Imatinib Mesilato de 400 miligramos, se encuentra agotado desde el mes de abril, situación que ha impedido la continuidad del tratamiento.

Rodríguez relató que su última entrega fue el pasado 20 de enero y que, desde entonces, ha recibido solo una caja para un mes. “La fórmula médica es bimensual, pero desde febrero no me entregan el tratamiento completo. La del 14 de abril se venció sin haber sido suministrada, y la de mayo tampoco ha llegado”, denunció.

Desde COHAN se informó, mediante un comunicado interno del 3 de abril firmado digitalmente por Jeimmy Nathaly Casallas Velandia, que el medicamento LEMATINR 400 mg (Imatinib 400 mg x 30 tabletas) estaría disponible solo hasta el mes de julio, mientras que otras versiones, como MATINAC 400 mg, fueron oficialmente descontinuadas del canal institucional por parte del laboratorio Megalabs Colombia S.A.S.

La situación ha sido objeto de seguimiento por parte de EPS Sanitas, que contactó a la paciente para validar su próxima cita médica, con el fin de que el profesional tratante pudiera valorar una alternativa terapéutica, debido al desabastecimiento general reportado por los operadores. Sin embargo, la paciente aseguró que ha perdido varias fórmulas médicas debido a la falta de entrega del medicamento, y su estado de salud se ha deteriorado.

“Cuando no tomo el medicamento, me mareo y vomito. Esto no es una uña encarnada, es leucemia. Y aun así, no hay respuesta. Solo me dicen que está pendiente”, expresó Rodríguez con preocupación.