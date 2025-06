“Tengo leucemia y llevo cuatro meses sin recibir la quimio”: usuaria denuncia falta de medicamentos

Duitama

Blanca Rodríguez, usuaria de la EPS Sanitas, denunció públicamente que desde hace cuatro meses no ha recibido el medicamento que requiere para su tratamiento contra la leucemia. Según indicó, la empresa encargada de la entrega, la Cooperativa Multiactiva de Hospitales de Antioquia (COHAN), no ha cumplido con la entrega periódica de su quimioterapia.

“Yo soy cotizante de Sanitas, vivo en Duitama y no me han entregado mis medicamentos desde enero. Mi tratamiento es con Bicalutamida de 400 miligramos, una quimio que debo tomar de por vida porque tengo leucemia”, explicó la señora Rodríguez, quien afirma que la última entrega que recibió fue el 20 de enero.

Rodríguez indicó que la fórmula médica se expide cada dos meses, pero desde febrero no ha recibido el tratamiento completo. “Solo me dieron una caja para un mes, después me dijeron que tenía que esperar. Ya se venció la fórmula del 14 de abril y la de mayo tampoco ha llegado”, denunció.

La paciente también expresó su preocupación por el deterioro en su salud. “Cuando no tomo el medicamento, me mareo y vomito. Esto no es una uña encarnada, es leucemia. Y aun así, no hay respuesta. Solo me dicen que está pendiente”, agregó.

Según relató, ha acudido en varias ocasiones a la droguería de Sanitas en Duitama, operada por COHAN, pero no ha obtenido una solución. “La última entrega fue en febrero. Desde entonces, sigo esperando con la voluntad de Dios”, concluyó.