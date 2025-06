Movimientos políticos venezolanos manifiestan su negativa a participar en comicios municipales

Cúcuta

Movimientos políticos venezolanos han expresado su negativa a participar en nuevos procesos electorales por la falta de garantías que ofrecería el CNE en el vecino país.

Por medio de un comunicado el Comité Político Nacional Primero Justicia ha dado a conocer su negativa a la convocatoria hecha para elecciones municipales el próximo 27 de julio.

“Este partido, de manera muy digna e hidalga, decidió, por la mayoría de sus delegados presentes, el no participar en farsas electorales convocadas por ese CNE que le arrebató el triunfo el pasado 28 de julio a Edmundo González Urrutia, presidente electo de manera trascendental, le ganó a Nicolás Maduro Moros” dijo a Caracol Radio la diputada Karim Vera.

En estos comicios se espera elegir alcaldes y concejales en 335 jurisdicciones del país, y a pesar de ello, los movimientos han optado por no participar denunciando atropellos en contra de la oposición.

“En esta oportunidad, una nueva decisión nacional y teniendo en cuenta que las condiciones de anormalidad política, de convulsión política que hay en el país no han cambiado y que no se ha reconocido el triunfo ciudadano y de la soberanía de los venezolanos a través del voto, ratificamos esa decisión que ya se había tomado, no prestarnos a farsas electorales que le pretenden lavar la cara a Nicolás Maduro y a sus acólitos, que no nos prestamos a farsas electorales que pretendan generar un clima de normalidad en Venezuela y de legitimidad para Maduro y todo su combos” puntualizó Vera.