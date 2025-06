Autoridades departamentales piden acciones para frenar escalada del conflicto

Cúcuta

En medio de la atención que se brinda a las comunidades desplazadas en el municipio de Ocaña, el gobierno departamental se suma a los llamados de atención para evitar que la violencia siga escalando y vaya a llegar a los 40 municipios.

Lo que ha sucedido en algunas localidades al occidente del departamento ha generado una gran preocupación frente a la expansión del conflicto y la presencia de los grupos armados.

“Nosotros como Gobernación le hemos puesto el pecho a la brisa en esta situación tan difícil, desde el 16 de enero estamos pasando por un trauma para el departamento. Aspiramos a que el Gobierno Central tenga la mirada fija sobre no solamente la provincia y no solamente sobre el Catatumbo, sobre todo el departamento Norte de Santander porque desafortunadamente la dinámica del conflicto está escalando hacia otros sectores y no queremos que esto se convierta en un conflicto ya de todo el departamento” dijo Yony Peñaranda, secretario de gobierno de Norte de Santander.

Transcurridos cinco meses desde el inicio de este nuevo capítulo de conflicto, una nueva crisis de violencia se ha desatado en el municipio de Ocaña, dejando cerca de mil nuevos desplazados que requieren atención humanitaria.

“Desafortunadamente es un gran número, más de lo que esperábamos, están en la plaza de ferias mientras nos encontramos analizando todas las circunstancias y lo que está sucediendo” puntualizó Peñaranda.

En un trabajo conjunto entre autoridades municipales y departamentales se ha logrado una caracterización y atención primaria, pero se requiere apoyo nacional e internacional frente a la falta de capacidad.