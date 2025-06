Mundial de Clubes 2025: ¿Qué debe hacer un equipo colombiano para estar en el próximo torneo?

El Mundial de Clubes, en su nuevo formato, inicia este sábado 14 de junio con el enfrentamiento entre Al Ahly de Egipto y el Inter Miami de Estados Unidos, club en el que milita Lionel Messi. Se trata de la primera edición del certamen con la participación de 32 clubes, ya que antes solamente lo conformaban los campeones de cada continente y el ganador de la liga del país que lo organizaba.

En la Copa del Mundo 2025 no habrá participación de equipos colombianos, aunque sí estarán 15 futbolistas del país representando a sus diferentes clubes. La razón por la que no hay clubes del fútbol local, radica en que no cumplieron con los criterios instaurados por la FIFA para hacer presencia.

¿Qué debe hacer un equipo colombiano para estar en el Mundial de Clubes 2029?

La FIFA determinó que los Mundiales de Clubes se llevarán a cabo cada cuatro años, en años impares. Por lo tanto, el siguiente certamen tendrá lugar en 2029, aunque cada año se disputará la Copa Intercontinental, también organizada por la FIFA, en la que participarán los campeones de cada torneo continental.

La FIFA estableció que, por Conmebol (Sudamérica), habrá seis cupos para el Mundial de Clubes. Los anteriores son otorgados a los cuatro campeones de la Copa Libertadores de los años anteriores a la celebración de la Copa del Mundo y los dos mejores ubicados en el Ranking de clubes de la Conmebol del periodo de cuatro años previo al torneo, que no sean campeones de Libertadores.

Así las cosas, para que un equipo colombiano participe en el Mundial de Clubes 2029, deberá ganar algún torneo de Copa Libertadores de los años 2025, 2026, 2027 o 2028. Por Ranking Conmebol debe estar al menos en el top 5 para optar con alguna posibilidad, ya que solo en caso de que los campeones de Libertadores coincidan con los primeros puestos del escalafón, se abre la opción para los que ocupen otras casillas dentro de los mejores.

Para subir puestos en el Ranking Conmebol hay que sumar puntos, que se sacan del desempeño en los últimos años (4) de la Copa Libertadores y Sudamericana, coeficiente histórico y los que sumen los campeones de cada torneo local.

¿Cuál fue el mejor equipo colombiano en el Ranking Conmebol 2021-2024?

Atlético Nacional terminó como el mejor equipo colombiano dentro del periodo 2021-2024, pues ocupó el puesto 21. Le siguió Junior de Barranquilla en la casilla 31, América de Cali en el 36 e Independiente Medellín en el 51.

