“No estamos en guerra con Irán, estamos intentando remover amenazas inmediatas”: Defensa de Israel

El Capitán Roni Kaplan, vocero oficial de la Fuerza de Defensa del Ejército de Israel, habló en exclusiva con 6AM de Caracol Radio tras los bombardeos israelíes a territorio iraní, confirmando que los ataques fueron dirigidos a instalaciones militares y nucleares, incluido el complejo de Natanz, según lo verificó también el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En la conversación, el capitán Kaplan fue enfático en justificar la ofensiva israelí como una acción preventiva frente a una amenaza que calificó como “existencial”. “No podemos permitirle al régimen más peligroso del mundo tener las armas más peligrosas del planeta”, afirmó al explicar los motivos que llevaron a Israel a lanzar la operación militar, denominada León Ascendente.

¿Riesgo nuclear?

El vocero militar negó que los bombardeos sobre instalaciones nucleares, como la planta de Natanz, representen riesgo alguno de contaminación atómica. “No supone ningún tipo de riesgo en ese sentido, porque la forma en que se desarrolló la ofensiva no podría generar un escape de material atómico como en Chernóbil”, afirmó.

La planta de Natanz es uno de los centros clave del programa de enriquecimiento de uranio iraní y ha sido objeto de atención y monitoreo internacional por años. El OIEA confirmó que fue impactada por los ataques israelíes y mantiene contacto con las autoridades iraníes para supervisar los niveles de radiación y la situación de sus inspectores en el terreno.

“No estamos en guerra con Irán”

Ante la pregunta sobre si Israel considera que está en guerra con Irán, Kaplan respondió que no. “No estamos en guerra con Irán. Estamos intentando remover amenazas inmediatas y existenciales que nos ha puesto Irán durante todos estos años”, explicó. Agregó que el objetivo no es el pueblo iraní, sino el régimen que, según él, ha declarado en múltiples ocasiones su intención de destruir a Israel.

Kaplan explicó que la operación militar consistió en el despliegue de 200 aviones de combate que volaron más de 2.000 kilómetros para impactar docenas de objetivos militares relacionados con el programa nuclear iraní, altos mandos del comando conjunto, fábricas de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea.

“Un misil balístico de los que posee Irán puede pesar 13 toneladas y derrumbar un edificio de 20 pisos”, advirtió el portavoz, señalando que incluso sin armas nucleares, los arsenales del régimen iraní representan una amenaza grave para Israel.

La urgencia del ataque

Consultado sobre el momento elegido para esta operación, cuando Israel enfrenta críticas internacionales por su accionar en Gaza y tensiones en su frontera norte, Kaplan indicó que fue una decisión de último momento ante la inminencia de una amenaza nuclear.

“En cuestión de días, Irán podría haber tenido ya 15 bombas atómicas listas para atacar a Israel. Nosotros atacamos en el minuto 95 de este partido”, explicó. Afirmó que la decisión estuvo precedida por revelaciones del OIEA sobre violaciones flagrantes del acuerdo nuclear por parte del régimen iraní.

Apoyo de Estados Unidos

En cuanto al papel de Estados Unidos, Kaplan dejó claro que, aunque comparten valores e intereses comunes, la operación fue iniciativa del Estado israelí y bajo decisión de su gobierno electo. “Nosotros recibimos las directrices de nuestros líderes políticos. Esta es una democracia occidental luchando contra el radicalismo islámico”, enfatizó, dejando entrever que la acción no fue concertada oficialmente con Washington.

A pesar de esto, el expresidente Donald Trump, figura clave del Partido Republicano, declaró en redes sociales que Irán “desaprovechó todas las oportunidades para llegar a un acuerdo” y que la respuesta de Israel “no tendrá límites”.

Reacción esperada

Kaplan reveló que desde el lanzamiento de la operación, Israel ha enfrentado el lanzamiento de más de 100 drones provenientes de Irán. “No estamos completamente a salvo. La defensa aérea está en máxima alerta”, advirtió.

Recordó además que no es la primera vez que Irán lanza ataques directos contra Israel: “El 14 de abril y el 1 de octubre del 2024, Irán atacó con misiles y drones. En ambos casos, Israel no había atacado previamente”.