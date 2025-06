Junior, eliminado en cuadrangulares de Liga Colombiana y César Farías responde si renunciará como DT

Junior de Barranquilla quedó oficialmente eliminado de la Liga Colombiana 2025-I, a falta de dos jornadas para concluir con los cuadrangulares finales. El cuadro rojiblanco perdió 1-0 en su visita al Independiente Medellín y quedó sin chances matemáticas de continuar en carrera por el título.

Precisamente, el duelo disputado en el Atanasio Girardot se definió gracias al solitario tanto de Brayan León al minuto 45+2. Con ello, el DIM lidera el Grupo A con 10 puntos, mientras que Junior se mantiene colero con apenas una unidad.

¿César Farías dejará de ser el técnico del Junior en 2025?

En la conferencia de prensa posterior al partido, la prensa le preguntó a César Farías si dejaría su cargo como director técnico el Junior, tras la tempranera eliminación. El venezolano aseveró tajantemente que “no es una pregunta en la cual tenga que responder acá” e incluso advirtió que el cuestionamento “tampoco es para mí”, haciendo alusión a que es la directiva quien debe tomar la decisión final.

Adicionalmente, Farías afirmó tener contrato vigente y por tal motivo lo respetará a partir del trabajo: “Yo tengo un contrato y trabajo. Me levantó todos los días con las mismas ganas, ya sea que gane, empate o pierda, siempre estoy ahí trabajando. No sé otra manera y es a lo que estoy acostumbrado. Mañana me pararé con la misma iniciativa de tratar de ganar el partido del domingo y tratar de poder cerrar de la mejor manera, porque no nos podemos entregar“.

Finalmente, el director técnico aprovechó para criticar el arbitraje, sentenciando que “nos golpearon los errores arbitrales de los primeros partidos”. “Queda la tranquilidad de que uno sabe que está haciendo lo que debe hacer”, concluyó.

Tabla de posiciones del Grupo A en cuadrangulares finales del fútbol colombiano

A falta de que juegue América de Cali en duelo pendiente con Deportes Tolima por la cuarta fecha de los cuadrangulares, Independiente Medellín es único líder y Junior de Barranquilla queda eliminado en el último lugar. Vea la tabla de posiciones:

Posición Equipo Partidos Puntos Diferencia 1 Medellín 4 10 +4 2 América de Cali 3 5 +1 3 Deportes Tolima 3 2 -2 4 Junior 4 1 -3

Junior está matemáticamente eliminado debido a que puede llegar como máximo a 7 puntos, quedando a 3 de los 10 que ya tiene el líder Medellín. Por más que gane los duelos que le faltan, no podrá alcanzar la punta.

Partidos que le restan a Junior en cuadrangulares