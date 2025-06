Cuatro ministros no firmaron el “decretazo” de la consulta popular, ¿por qué?

Este miércoles, el presidente de la República junto a su gabinete, firmó el decreto 0639 del 2025, por medio del cual convoca a una consulta popular para definir las reformas laborales que quiere el gobierno de Gustavo Petro.

A pesar de que el decreto requiere la firma de todos los ministros, cuatro de ellos no estamparon su rúbrica y en su lugar firmaron ministros en encargo.

¿Quiénes decidieron no firmar el ‘decretazo’?

Se trata del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la canciller Laura Sarabia; la ministra de Medio Ambiente, Lena Estrada, y el ministro de Justicia designado Eduardo Montealegre Lynett.

¿Por qué no firmaron este decreto a pesar de que públicamente habían dado su apoyo, y que incluso en el caso de Montealegre, fue quien construyó la teoría jurídica de que se podía convocar la consulta por decreto?

En el caso del ministro de Minas, Edwin Palma y de la canciller Laura Sarabia, ellos se encuentran en Bélgica, desde el pasado martes, adelantando una agenda internacional para la cooperación con la Unión Europea en temas como la transición energética, paz y digitalización. Estarán fuera del país hasta el viernes 13 de junio.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Lena Estrada, estaba en Niza (Francia) atendiendo la Conferencia de la ONU sobre los Océanos. Aunque el evento terminó el martes, la jefe de la cartera no alcanzó a llegar al país.

La firma que más se cuestionó por no estar presente fue la de Eduardo Montealegre. Sin embargo, su ausencia tendría que ver con que no se ha posesionado aún como ministro de Justicia, por lo cual no era viable su apoyo.

¿Quiénes fueron los ministros encargados que firmaron?

Varios ministros encargados firmaron el ‘decretazo’ y ahora deberán atender las denuncias por prevaricato que ya se interpusieron.

Se trata de José Luciano Sanín Vásquez, quien firmó como ministro de Minas encargado. Es el presidente encargado de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y asesor de Edwin Palma.

Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, viceministra de Relaciones Exteriores, quien firmó por encargo de la Canciller.

Christian David Díaz Bulla, jefe de la oficina de Negocios Verdes, quien firma encargado del Ministerio de Ambiente.

Augusto Alfonso Ocampo Camacho, actual secretario jurídico, quien es el encargado de Justicia hasta que se nombre en propiedad a Montealegre como nuevo ministro.