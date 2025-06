Veeduría Vías del hermanamiento pide acción de mejoramiento de carreteras entre Caldas y Antioquia

Manizales

Desde la veeduría ciudadana de la pavimentación de la vía Riosucio - Jardín, manifiestan que la situación es crítica porque no hay avances significativos y el vencimiento de términos dificultó el proceso de liquidación, ya que debía culminar el pasado 1 de marzo, sin embargo, Daniel Rojas, integrante de la veeduría, explica que los términos jurídicos han dilatado el proceso y recalca que no han sido invitados a mesas de trabajo que iniciaron en abril.

“Gracias a Dios no hubo prórroga, pero en los cuatro meses del periodo de liquidación no pasó absolutamente nada. Hoy está en términos jurídicos y eso hace que se dilate y sea inentendible, todo depende del tiempo, de protocolos, espacios, vinculaciones cuando el contratista todavía no ha afianzado su participación. El 22 de abril quedaron en iniciar unas mesas de trabajo, pero no nos han invitado formalmente, han transcurrido seis meses y será difícil conseguir que se liquide el contrato este año, por lo tanto, se debe empezar un proceso de licitación como de contratación y menos ejecución”, manifiesta Rojas.

Además, se refiere al deterioro que sufre la carretera hoy y que la temporada de lluvias ha afectado aún más. “Tenemos dos puntos donde hay comprometido el 50 % de la calzada. El 10 de enero hicimos el primer reporte por agrietamiento de lo que asfaltaron, reiteramos, esta obra tuvo muchas dificultades y deficiencias en el tema constructivo, la carretera se deteriora y más todavía con las lluvias. La obra no tiene cunetas, filtros ineficientes, alcantarillas o transversales que no están cumpliendo con su función porque no las terminaron”.

La Gobernación de Caldas se encuentra en mesas técnicas con el contratista Eleín Samaná definiendo la liquidación, desde el departamento aseguran que la misión es pavimentar las carreteras que pertenecen al proyecto, por lo que aclaran que deben cumplir el debido proceso, ya que deben hacer un balance de lo ejecutado. Carlos Anderson García, secretario de Planeación de Caldas, afirma que en las próximas semanas se efectuará la liquidación.

“Estamos comprometidos en pavimentar estos tramos viales, es cierto que el contrato culminó, el contratista tiene derecho a cumplir el debido proceso. Las secretarías de Infraestructura y Jurídica de Caldas desarrollan mesas técnicas para liquidar el contrato de manera bilateral, entonces se libera el recurso y volver a sacar la licitación. Deben hacer un balance de obra, porque el contratista no ejecutó completamente las intervenciones, entonces debemos saber cuánto gastó; deducimos que entre junio y julio se liquidará el contrato, se actualizarán presupuestos y publicará la licitación”, indica el Secretario de Planeación de Caldas.

Recordemos que la adecuación de estas carreteras son parte del proyecto de hermanamiento entre Caldas y Antioquia mediante la estrategia denominada La ruta del agua y la montaña que busca fortalecer el desarrollo turístico y económico de ambos departamentos.