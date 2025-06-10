Kenney Jones, baterista británico: “Estamos de regreso, pero no nos apresuraremos”

El famoso baterista británico Kenney Jones, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para compartir experiencias de su carrera musical después de 60 años de haber comenzado con la banda Small Faces.

El artista dio a conocer detalles sobre la icónica grabación de ‘It’s Only Rock ’n’ Roll (but I Like It)’ con The Rolling Stones, el artista comentó que eso sucedió porque el guitarrista Ronnie Wood lo invitó a grabar en su estudio en una temporada en la que les faltaba baterista.

“Originalmente no iba a pasar, pero como vivía cerca de Ronnie, él me llamó una noche diciendo ‘no tenemos baterista, Kenney’, así que dije: ‘okay, pero ¿por qué tenías que esperar a que estuviera cama?’ Él siempre ha sido inoportuno”, recordó entre risas.

Jones ha participado en algunas de las bandas más icónicas del rock del siglo pasado, siendo miembro fundador de la banda Small Faces y posteriormente de Faces cuando se unió el cantante Rod Stewart. También participó como baterista principal de The Who, continuando el legado de Keith Moon.

“Le tengo cariño a todas porque todas tienen algo que ofrecer. Small Faces es la más creativa y la primera en la que estuve así que obviamente me apasiona más. En Faces eran muy alegres, fiesteros y encantadores, hice buenos amigos allí. Y The Who pues fue la banda más emocionante en la que he estado”, comentó sobre su experiencia en cada proyecto.

Ahora, más de 50 años desde su última colaboración oficial, Kenney Jones, Rod Stewart y Ronnie Wood se reunirán para grabar un nuevo disco de Faces. Al respecto, el baterista dijo: “Es cierto que nos volvimos a juntar, pero no estamos apresurando las cosas. Ya tenemos unas cuantas canciones y será una mezcla de lo clásico con nuevos elementos”.

Escuche la entrevista completa aquí:

