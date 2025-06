Alcohólicos Anónimos alerta porque desde los 10 años de edad están consumiendo alcohol en Armenia

Armenia

Alcohólicos Anónimos conmemora hoy en el mundo 90 años de creación, grupos de apoyo en Armenia destacaron la importancia de estos colectivos en ayuda de las personas que tienen adicción al alcohol, llamaron la atención porque en la ciudad se consume alcohol desde muy temprana edad entre hombres y mujeres desde los 12 años de edad.

En Caracol Radio Armenia en el noticiero del mediodía tuvimos como invitados a José y Lucas integrantes de dos de los colectivos de Alcohólicos anónimos que hay en Armenia hablando desde su experiencia.

¿Cuántos grupos o colectivos hay en Armenia de alcohólicos anónimos?

Aquí en Armenia contamos con seis grupos. Y obviamente lo tenemos en diferentes municipios diferentes en los municipios del departamento. Están en Calarcá, en Quimbaya, Montenegro y en La Tebaida

Experiencia propia

Tenemos la experiencia de lo que es haber sufrido la tortura del alcohol. Es decir, yo no entendía que yo tenía una enfermedad que se llama alcoholismo y eso hacía que yo consumiera alcohol, pero no sabía que estaba enfermo.

Hasta que llegué a la comunidad de alcohólicos anónimos y me dijo cuenta que soy un enfermo y como soy un enfermo busco la solución. Es decir, no soy culpable de tener la enfermedad, pero sí soy responsable de la recuperación que la adquirí 24 años a través de la comunidad de alcohólicos anónimos.

¿Cuánto lleva usted en la comunidad?

Lucas: no es por dámela ni mucho menos porque de eso no se trata, sino por pequeños segmentos de 24 horas, semanas y meses, cumplí 45 años ahora el 21 de mayo.

José: realmente hay un desconocimiento total acerca de la enfermedad del alcoholismo y de la solución que ofrece la Comunidad Mundial de alcohólicos anónimos, hace unos un poco más de 14 años tuve la necesidad de buscar ayuda porque intenté muchas veces de parar el consumo de alcohol e intentándolo en muchas formas y no definitivamente No pude, realmente no pude.

Y alguna vez vi un había visto un letrero de alcohólicos anónimos de un grupo y dije, “Voy a ir allá a alcohólicos anónimos.” y allí encontré la solución para este para esta grave enfermedad, porque de hecho es una enfermedad que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año de 1963.

La importancia del tratamiento y reconocer que uno está enfermo.

Porque lo que primero pasa es la negación. La negación. Es que el alcohólico como tal niega que está enfermo y él defiende la enfermedad, sabiendo que, Es decir, se cree que no está enfermo. Entonces, él defiende porque le da felicidad de él entre comillas es beber y beber y beber y cree que esa es la vida que uno se merece y esa no, es una es una equivocación total y esa equivocación yo la tenía hasta que me di cuenta que yo soy poseedor de la enfermedad.

Responsabilidad individual.

José: Puedo compartir por experiencia propia, muchas de las personas allegadas, familiares, amigos, del entorno laboral y social me decían muchas veces, “Busca ayuda que mire cómo está con el consumo del alcohol, mire lo que está haciendo, lo que está pasando.” Pero realmente es una enfermedad difícil de aceptar, pero la aceptación, el llegar a buscar ayuda y entender que se padece una enfermedad es el primer paso hacia un a un proceso, hacia un camino, a una forma de ir muy diferente.

Alcohólicos anónimos están integrados por hombres, Pero ¿también se presenta el problema en mujeres?

Lucas: alcohólicos anónimos es una comunidad de personas, porque ya no hablamos ni hombres ni mujeres, somos inclusivos, pero la verdad es que la enfermedad no distingue condición social, económica, no distingue sexo, absolutamente nada. Es una enfermedad que acosa, digámoslo así, que la padece todo el mundo. Es más, hoy el padecimiento de la enfermedad se está presentando cada vez en personas más jóvenes.

Socialmente el alcohol ha estado siempre aceptado por la sociedad

Lucas: Yo tengo también mi experiencia, cuando era niño joven porque yo empecé a ver de la edad de 9 años, entonces cuando la ignorancia de los padres yo no los culpo ni mucho menos, porque también ellos venían con esa cultura, le decían tome el aguardientico para las lombrices, así le decían que tome el aguardientico para las lombrices y resulta pues que es muy amargo, pero el efecto es muy sabroso, así es sencillo. Para decirlo como tal, la alegría Se produce. y estar entre los amigos, ¿cierto? Entonces, a veces los padres ignorantemente conllevan a un niño, a los jóvenes a esa situación.

¿Cómo impacta en la familia que haya una persona con alcoholismo?

José, es desastroso porque mediante el consumo del alcohol se genera mucho dolor y sufrimiento, no solo a la persona que lo está haciendo, sino a todo su entorno familiar, generalmente a aquellas personas a las que decimos amar a nuestras esposas, nuestros hijos, padres, hermanos y realmente esa enfermedad es tan terrible que los llegamos al punto de volverlos a ellos unos coadictos que sufren casi que en la misma forma de que el alcohólico, que el adicto.

Lucas: y quiero reformar aquí algo importante, tanto está sufriendo el que está consumiendo, que crees que está feliz, pero es que detrás de él está una madre, está un papá, una mamá, unos hermanos, una esposa y ellos ellas están sufriendo o ellos están sufriendo y en los niños aún el perro sufre, para eso también existe un programa que es muy bonito que se llama Alanon y Alanon significa el que vive y convive al lado de un alcohólico y también son comunidades anónimas y trabaja y trabajan igual y paralelamente con los 12 pasos que tenemos nosotros los alcohólicos.

Desconocimiento del alcoholismo

José: Ante el desconocimiento que hay en la sociedad de lo que es el alcoholismo se cree muchas veces que el alcohólico es solo aquel que está tirado allí en la calle y el que consume alcohol todos los santos días, pero la noticia es la siguiente, para la enfermedad del alcoholismo, para la persona que llega a ser un alcohólico, no importa la cantidad, la calidad o la frecuencia, me hago entender, no importa la calidad del licor que consuma ni la cantidad ni la qué tan ni la frecuencia. Lo que sucede y lo que importa es lo que el efecto, lo que sucede casi cada vez que consume.

El efecto es trágico, muchas veces se puede quedar en el consumo alcohol todo un día, toda la noche, dos, tres días, ¿por qué? Porque es la raíz y es la lo que produce el consumo del alcohol ante la enfermedad y ante el ser humano que la padece.

¿Con quién se deben comunicar?

Lucas, correcto, tenemos un teléfono que funciona las 24 horas, día y noche y todos los días. Y es el 3504923527. Allí le contesta una persona de la comunidad y la va a direccionar a qué grupo, según donde está llamando la persona, a qué grupo se puede dirigir más cercano y le da una breve información de lo que es la enfermedad del alcoholismo y alcohólicos anónimos como solución.

Consumo de alcohol en jóvenes y menores de edad

José: el problema del consumo del alcohol es algo bastante delicado y ese es el objetivo primordial que tiene Alcohólicos Anónimos, hacer conocer a esta comunidad, llevar este mensaje, porque el inicio del consumo del alcohol cada vez está presentándose en jóvenes, en personas más jóvenes, niños con 10, 12 años ya con serios problemas del alcohol y no solo eso, sino que a través del consumo el alcohol, este consumo es el puente para el consumo de otra sustancia.

Lucas: Cada día estamos viendo nosotros en los grupos el tema joven y muchachas, bonitas, es decir, estudiantes universitarios profesionales que han aceptado la problemática del alcohol y llegan a los grupos y nos traen esas noticias, pero se está viendo mucho, porque el alcohol, como dice José, los ha tirado o los ha enviado también al consumo de la droga.

Se ponen a tomar trago, entonces para quitar esa rasca, consumen droga y la rasca se les fue y vuelven a empezar otra vez la juerga. Eso es delicado, a los jóvenes hay que ponerles mucho cuidado porque mire, la ciudad está llena de muchachos conduciendo motocicletas en estado de embriaguez, drogadicto, no les importa nada.