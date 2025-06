“A él lo mataron”: exigen esclarecer muerte de recluso hallado calcinado en cárcel de Ternera

Cartagena

Carlos Eduardo Scott Montalvo, un hombre de 34 años que se encontraba recluido por un caso de homicidio, fue hallado calcinado en una celda de la cárcel San Sebastián de Ternera de la ciudad de Cartagena.

En diálogo con Caracol Radio, sus familiares aseguraron que las directivas del centro penitenciario argumentaron que todo se trataría de un supuesto suicidio, sin embargo, para los allegados de ‘Jopito’ como era conocida la víctima, los hechos son confusos.

“El mismo director habló con mi persona y dijo que él se había intentado matar quemándose, que estaba aislado, que había pedido el aislamiento por escrito y que era paciente psiquiátrico. No nos consta esto, no teníamos ningún conocimiento y él hablaba con nosotros normalmente desde la cárcel y nunca nos comentó nada ni que tenía problemas psiquiátricos y menos que se había intentado suicidar”, expresó un familiar que pidió mantener su nombre en reserva.

La familia de Carlos Eduardo manifiesta que su muerte presuntamente estaría asociada a un homicidio por las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

“Según vídeos que nos mostraron desde la confidencialidad desde el interior de la cárcel, él no está totalmente quemado, su cabeza no está quemada, sus partes interiores no están quemadas, su ropa que portaba está en perfecto estado. Ahí se evidencia que él fue quemado al parecer con una pistola de presión, de calor y era apuntado hacia su cara y el pecho”, explicó el allegado.

Carlos Eduardo Scott Montalvo recientemente le había ganado una demanda al INPEC por intento de homicidio dentro de la cárcel y también estaba a pocos días de salir del centro penitenciario. Sus allegados se enteraron de la trágica noticia gracias a la llamada de un recluso.

“Hubo un intento de quitarle la vida. Presuntamente un funcionario del INPEC lo arrojó desde un tercer piso y ahí también están las evidencias todo el proceso que él entabló en contra del INPEC y que les ganó. Esto también parece incomodaba mucho más a los funcionarios, ya él los provocaba diciendo que cuando estuviera nuevamente la libertad los iba a contra demandar por todo el perjuicio que le hicieron dentro”, expresó.

Por su parte, Julia Montalvo, tía de Carlos, exigió a la justicia abrir una investigación y pronto esclarecimiento ante las pocas explicaciones que ha dado el INPEC sobre el caso.

“Pido que se haga justicia porque mi sobrino no merecía morir de esa manera, él no se mató, a mi sobrino lo mataron. Este es un problema serio porque era una persona muy alegre, 15 días antes del suceso él me llamó, me dijo mi tía estoy contento, estoy alegre y se notaba porque la persona cuando habla y expresa, uno sabe que se siente alegre”, puntualizó Julia Montalvo.