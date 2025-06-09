Gral. (r) Naranjo analiza atentado contra Miguel Uribe: “presunto sicario no tenía plan de escape”

En diálogo con La W, el general en retiro Óscar Naranjo hizo un análisis de las circunstancias en las que sucedió el atentado con arma de fuego contra Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

Sobre el alto nivel de agresión que se vive en el debate entre distintas fuerzas políticas en Colombia, el general (r) Naranjo advirtió: “Si estos llamados (a bajar el tono a la discusión) y rechazos (al atentado) no están acompañados de consecuencias institucionales, caen en el vacío”.

“Esta es una situación que particularmente implica que se produzcan consecuencias y respuesta desde la institucionalidad (…) que la investigación que se adelanta por estos hechos no solamente se conforme con la captura y judicialización del autor material, sino que avance hasta establecer quiénes son los determinadores”, explicó.

Para Naranjo, “uno esperaría que después de tanta tragedia en relación con magnicidios que hemos vivido en Colombia, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional tengan las lecciones aprendidas de lo que significó en su momento no atender de manera detallada y rigurosa una investigación, para que no nos conformemos con la captura del autor material”.

Una segunda consecuencia, agregó el general en retiro, está relacionada con la necesidad de que la Comisión de Garantías de Seguridad Electoral “aseguren que estas (intenciones) de que se va a mejorar la seguridad no sean simplemente anuncios”.

Además, Naranjo se declaró preocupado tras las declaraciones del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez: “Entiendo las dificultades de esa institución, uno esperaría que la respuesta sea que se la acompañe y dote de los mecanismos jurídicos, presupuestales y técnicos necesarios para enfrentar una obra como la que estamos viviendo”.

Así, aseguró que “estamos enredados en una especie de laberinto legal, jurídico y reglamentario”, pues la protección que la UNP le da es “en condición del convenio con el Congreso por su función y papel como senador de la República”.

“Otra cosa distinta tendría que ver con su doble condición de senador y precandidato, (pues se trata de) un precandidato ya en actividad proselitista activa. Creo que, mientras esas zonas grises no se diriman y se le dé prelación más a la norma que a la realidad, vamos a quedar atrapados en una situación donde estos candidatos van a quedar desvalidos de seguridad”, consideró.

En cuanto al comportamiento del sicario, un menor de edad de 14 años, el general (r) Naranjo explicó: “A estas alturas hay toda posibilidad de ofrecer opiniones y formular hipótesis, pero, atendiendo a lecciones del pasado y si no se hace de manera ordenada, podemos envenenar la investigación y distraerla con especulaciones”.

Para el general en retiro, “la manera como actuó ese joven sicario revela que no tenía un plan de escape preconcebido ni bien estructurado”, si bien esa situación no puede conducir a subestimar que “no se está tratando de una acción calculada o premeditada”.

“Habría que considerar la hipótesis extrema de que dar la imagen de que no había ruta de escape y facilitar la captura del sicario puede ser parte del plan, porque me llamó mucho la atención que sus primeras palabras fueran: ‘Yo voy a dar los números’ (…) no resulta habitual ni hace parte de la historia criminal ni del comportamiento habitual que han tenido los magnicidios en Colombia”, reflexionó.

