Consulta Popular: abogado que radicó tutela cuestiona respuesta de Cepeda sobre apelación de Pizarro

El senador conservador Efraín Cepeda ha sido blanco de fuertes críticas por su pronunciamiento al fallo del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá que le otorga un plazo de 48 horas para responder a la apelación radicada por la senadora María José Pizarro, tras el hundimiento de la consulta popular.

Las acusaciones giran en torno al cierre abrupto de la sesión legislativa que, según varios senadores y juristas, impidió que otros congresistas ejercieran su derecho al voto.

Cepeda aseguró que “el hecho ya estaba superado”, argumentando que se había enviado una respuesta institucional días antes. Sin embargo, juristas han cuestionado esta afirmación.

Uno de los críticos fue el abogado Nixón Torres Carcamo, uno de los accionantes de la mencionada tutela.

Torres considera que la respuesta del Senado no corresponde a la apelación respecto a la forma en cómo fueron cerradas las votaciones de la consulta popular.

“El senador Efraín Cepeda lleva más de dos décadas haciendo leyes, y aun así parece ignorar que las decisiones que resuelven situaciones jurídicas deben ser notificadas en legal forma, como lo establece el artículo 291 de ese mismo código”.

“Enviar un correo electrónico no es suficiente si no hay un acuerdo previo de notificación electrónica. No lo digo yo, lo dice la ley que él mismo ayudó a crear”, indicó Torres Cárcamo.

Defensa de la consulta popular vía decreto

El abogado Nixon Torres confirmó que no radicarán nuevas acciones en contra del presidente del Congreso, Efrain Cepeda. La prioridad, dice, está en defender el decreto de la consulta popular.

Torres esperan que el presidente no retroceda y siga adelante con la consulta popular vía decreto y anunció que “si el decreto es demandado, nos sumaremos a la defensa jurídica como ciudadanos comprometidos con el proceso democrático”.