“Se declaró inocente”: exciclista Lucho Herrera rindió versión libre en caso por desaparición forzada

Este jueves 5 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos escuchó en versión libre a Luis Alberto Herrera Herrera, como parte de una indagación que se sigue por la desaparición forzada de cuatro campesinos en el año 2002, en medio de los hechos de violencia de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

El excampeón de la Vuelta a España en 1987 manifestó que ha sido víctima de “calumniosas sindicaciones, extorsiones, chantajes emocionales e intimidaciones” por parte de grupos delincuenciales.

Agregó: “Lo que Dios, mi patria y mi pueblo me han dado ha sido suficiente para no perderme por equivocadas y pedregosas rutas de codicia, ambiciones económicas y menos para atentar contra la vida y el patrimonio de personas humildes”, se lee en un comunicado.

#ATENCIÓN| El exciclista, Luis Alberto 'Lucho' Herrera, excampeón de la Vuelta a España en 1987 manifestó que ha sido víctima de "calumniosas sindicaciones, extorsiones, chantajes emocionales e intimidaciones" por parte de exparamilitares que lo vinculan con la desaparición…

Por su parte, su abogado defensor Hernando Herrera Morales, dijo:

“Él sigue siendo una gloria del ciclismo, que es víctima de unos hechos de los cuales es ajeno, y es la Fiscalía la que debe establecer la verdad. Ha venido a dar la cara (…) se declaró inocente”.

#ATENCIÓN| El exciclista Lucho Herrera, excampeón de la Vuelta a España, respondió ante la @FiscaliaCol a las acusaciones de exparamilitares que lo vinculan con la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá en 2002.



Al término de su versión libre, su abogado,…

¿Por qué la Fiscalía cita a Lucho Herrera?

Exintegrantes de las Autodefensas señalaron directamente al ciclista, Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, de haber ordenado el crimen, haciendo pasar a las cuatro personas como milicianos de las Farc, con el propósito de despojarlos de sus tierras.

Las víctimas serían: Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.

Desde el pasado 7 de abril, el juzgado cuarto penal de Fusagasugá compulsó copias al ente acusador para que investigue al deportista colombiano por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado.

El testimonio del exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, alias ‘Ojitos’, preso en la cárcel de Cómbita que rasposa en el fallo judicial:

“Ahí se reunió con don MARTIN y nos dan la orden que lo que el señor LUCHO necesitara, en Fusa (…) viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar a limpiar a esa gente, que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre RAFAEL, no sé si es el hermano o familiar, como a los 8 días el señor RAFAEL me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llegó a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor LUCHO HERRERA,me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas, que teníamos que recoger, dijo que era milicianos de la guerrilla que lo iban secuestrar y en el otro sobre había $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”.