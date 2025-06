“Que la única confrontación sea de coplas y tamboras”: Gobernadora del Tolima lanza fuerte llamado

En el Teatro Colón de Bogotá, Adriana Magali, gobernadora del Tolima, presentó oficialmente la nueva edición del Festival Folclórico Colombiano, una de las celebraciones culturales más esperadas del país. Con un emotivo discurso que destacó la importancia del arte y la cultura como motores de desarrollo. La mandataria departamental hizo un fuerte llamado de atención ante el panorama político que atraviesa el país.

Estas fueron sus palabras: “El folclor y la cultura nos unen, y sí que son indispensables en estos tiempos difíciles para Colombia, los escándalos de corrupción, las disputas políticas sin sentido, la desorganización institucional del nivel central y la inseguridad han tocado de nuevo nuestras puertas.

La mandataria advirtió que el país vive una amenaza a la institucionalidad y que son las regiones quienes hoy sostienen con hechos la estabilidad de Colombia:

La gobernadora fue enfática en su preocupación sobre la situación del país y la inseguridad: "Es doloroso el deterioro del orden público, de los recursos públicos, de la gerencia pública nacional, desde donde deberían llegar las respuestas y no los silencios, la guía y no la confusión, la certeza y no la improvisación. En estos tiempos convulsos, donde todo parece tambalear somos las regiones, los departamentos y municipios los llamados a seguir sosteniendo con fuerza a nuestro país”.

Por su parte Matiz asegura que la única disputa que debe haber es en el festival de festivales entre maestros y parejas de baile, a punta de coplas, guitarras, tamboras y acordeones.

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional, autoridades militares, legisladores, magistrados, empresarios y artistas, consolidando el respaldo institucional a un evento que no solo honra las raíces culturales, sino que también genera un impacto económico significativo.

Durante el lanzamiento Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, resaltó que en la edición anterior más de un millón de visitantes llegaron a esa ciudad, generando ingresos superiores a los 140 mil millones de pesos en ventas. “Este flujo económico favoreció especialmente sectores como la gastronomía, el comercio y el turismo” explicó.

Los tamaleros, considerados guardianes del sabor tolimense, registraron ventas por más de 2 mil millones de pesos, mientras que los restaurantes experimentaron un aumento del 25% en su actividad y los centros comerciales un 8% más de visitantes: “Estas cifras reflejan cómo el festival se ha convertido en una oportunidad de sustento para miles de familias, emprendedores y jóvenes artistas locales” afirmó la alcaldesa de Ibagué.